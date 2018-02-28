Ещё
В России предложили ввести единые требования к ручной клади
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России предложили ввести единые требования к ручной клади 

Российская Газета 28 февраля 2018
Фото: Российская Газета
В Минтрансе «РГ» сказали, что пока данная инициатива в ведомство не поступала, и не стали ее комментировать, не имея на руках документа.
Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту, поясняли ранее в Минтрансе, когда правила провоза ручной клади, вступали в силу в 5 ноября 2017 года.
В Федеральных авиационных правилах написано, что габариты ручной клади должны быть такими, чтобы позволить безопасно разместить их на полке над пассажирским сиденьем либо под впереди стоящим сиденьем.
Такая не точная формулировка в федеральных правилах не случайна. Каждая авиакомпания имеет право утверждать габариты ручной клади, ориентируясь на свой парк судов. Багажные полки в разных типах самолетов не совпадают по размеру, также как и пространство под сидениями, пояснил «РГ» глава Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Если конкретизировать в федеральных правилах минимальный размер ручной клади, то нужно его прописывать под каждый тип воздушного судна. И еще надо учесть, что компоновка салона уделяется по заказу перевозчика, и он в одном и том же типе может отличаться у той или иной авиакомпании. Получиться очень внушительный список, начиная от дальнемагистральных, где может быть более 250 пассажирских мест, заканчивая бортами, которые летают по региональным маршрутам, где, например, 50 кресел, отметил он.
Стандартов же для производителей самолетов, как по расстоянию между креслами в салоне, так и по размеру кресел сейчас нет. И здесь при сертификации типа судна главным ориентиром является безопасность пассажира во время полета.
Российская Газета: последние новости
В Москве собрали трехколесный автомобиль Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail Лимузин "Кортеж" задействуют в инаугурации президента РФ в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение