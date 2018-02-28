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Мэру Москвы показали электробус от ГАЗа
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Мэру Москвы показали электробус от ГАЗа 

Car.ru 28 февраля 2018
Фото: Car.ru
Во время торжественного мероприятия по случаю подписания ряда соглашений между руководством Подмосковья и столицы, представители Ликинского автобусного завода продемонстрировали Сергею Собянину и Андрею Воробьеву новую модель электробуса.
Новый электробус был создан с учетом тестовых замечаний по предыдущей версии. Той, которая проходила испытания непосредственно в Москве с января по июль прошлого года.
Обсуждаемая модификация полностью соответствует строжайшим стандартам, предъявляемым к общественному транспорту в лучших традициях европейских стран.
Основой для электроавтобуса послужила базовая модификация большого низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Машину снабдили мощной литий-титанатной аккумуляторной батареей, способной брать заряд за 15-18 минут.
В салоне ведут контроль множество датчиков систем климатического контроля, контроля за наклоном корпуса и систем видеофиксации.
Машина способна взять на борт 85 пассажиров. Из этого числа 27 посадочных мест.
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