Мэру Москвы показали электробус от ГАЗа

Новый электробус был создан с учетом тестовых замечаний по предыдущей версии. Той, которая проходила испытания непосредственно в Москве с января по июль прошлого года.

Обсуждаемая модификация полностью соответствует строжайшим стандартам, предъявляемым к общественному транспорту в лучших традициях европейских стран.

Основой для электроавтобуса послужила базовая модификация большого низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Машину снабдили мощной литий-титанатной аккумуляторной батареей, способной брать заряд за 15-18 минут.

В салоне ведут контроль множество датчиков систем климатического контроля, контроля за наклоном корпуса и систем видеофиксации.

Машина способна взять на борт 85 пассажиров. Из этого числа 27 посадочных мест.