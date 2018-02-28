Представители японского автобренда Subaru приоткрыли некоторые подробности о автомодели Legacy для авторынка РФ

Представители российского партнера японского автобренда " Субару моторз" поделились некоторыми подробностями касательно возвращающейся на российский авторынок свежей версии Legacy.

И хотя все самое интересное пока держится в строжайшей тайне (особенно техоснащение и стартовая стоимость новинки), кое-что все же удалось узнать.

В частности было сказано, что внутри салона автоновинки произошли разительные перемены. Изменился также и внешний дизайн.

У машины на порядок улучшились ходовые характеристики. А в базовой модификации предлагается набор современных систем помощи водителю EyeSight, а также систем безопасности.

Как мы помним, в 2014 году японская автокомпания прекратила поставки обсуждаемой автомодели в старой версии в Россию в силу того, что был слишком низкий спрос.

Теперь, после таких глобальных изменений, японские автомобилестроители настроены только на успех.