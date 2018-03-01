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АВТОВАЗ пожаловался на магазин, который незаконно использовал бренд Lada
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АВТОВАЗ пожаловался на магазин, который незаконно использовал бренд Lada 

63.ru 1 марта 2018
Фото: 63.ru
В Самарской области сотрудники антимонопольной службы проводят проверку в отношении владельцев автомагазина, которые использовали слово Lada в названии. Поводом послужила жалоба от представителей АВТОВАЗа.
— У автомагазина есть сайт в интернете. В его адресе и электронной почте есть бренд Lada. Все права на этот товарный знак принадлежат концерну почти 13 лет, — пояснили представители ведомства. — Однако владельцы магазина использовали название автомобиля без разрешения АВТОВАЗа.
В отношении владельцев автомагазина возбудили дело по статье «Продажа товаров с нарушением требований, установленных в РФ» и «Нарушение порядка ценообразования». Теперь им предстоит заплатить штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
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