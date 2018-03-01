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Unilever выводит на российский рынок бренд жидких средств и стиральных порошков OMO
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Unilever выводит на российский рынок бренд жидких средств и стиральных порошков OMO 

Sostav.ru 1 марта 2018
Фото: Sostav.ru
В 2018 году компания Unilever International представит в России новую марку жидких средств для стирки и стиральных порошков OMO. Торговая марка была зарегистрирована в Великобритании в 1908 году, что делает OMO старейшим брендом стирального порошка в стране. На сегодняшний день, помимо своей родины, продукция марки лидирует на рынках Франции, Аргентины, Бразилии, Таиланда, Индонезии и других стран. А теперь жидкие средства для стирки и концентрированные стиральные порошки ОМО будут распространяться на территории России уполномоченным импортером и продаваться в крупнейших торговых сетях. Жидкое средство для стирки OMO доступно в бутылках объемом 1,8 л и 1 литр, а также практичных сменных блоках объемом 800 миллилитров и 1,6 литра. А для тех, кто предпочитает традиционный формат средств для стирки, в ассортименте OMO есть концентрированные стиральные порошки с технологией избавления от пятен и особым составом, более эффективно защищающим от износа стиральные машины с фронтальной загрузкой. Порошок OMO можно приобрести в яркой металлизированной мягкой упаковке объемом 1 кг, 3 кг и 4,5 кг. Жидкие средства для стирки и концентрированные стиральные порошки ОМО уже были протестированы среди российских потребителей и получили от них высокие оценки. Форматы упаковки адаптированы под особенности российского рынка. Запуск бренда будет сопровождаться масштабной рекламной поддержкой во всех медиаканалах.
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