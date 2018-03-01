В Ростовской области временно отменили шесть электричек

С 1 по 5 марта в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги изменяется расписание движения пригородных электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Изменения связаны с капитальным ремонтом чётного пути перегоне «Хотунок — Новочеркасск», пояснили в СКЖД. График движения в указанные даты поменяется у 11 электричек на маршрутах «Ростов — Лихая», «Лихая — Глубокая», «Лихая — Чертково» и «Ростов — Степная». Кроме того, с 1 по 5 марта отменены следующие электропоезда: №6161 и №6667 «Ростов — Лихая» (отправлением из Ростова в 16:29 и 18:34 соответственно). Со 2 по 6 марта отменяются электрички №6164 и № 6516 «Лихая — Ростов» (отправлением из Лихой в 04:38 и 05:35 соответственно). С 1 по 6 марта отменены пригодные поезда № 6170 «Усть-Донецкая — Ростов» (отправлением из Усть-Донецкой в 05:40) и №6169 «Ростов — Усть-Донецкая» (отправлением из Ростова-на-Дону в 12:20).