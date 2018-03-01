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Весеннее обновление для Вашей SKODA
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Весеннее обновление для Вашей SKODA 

Wroom.ru 1 марта 2018
Фото: Wroom.ru
Теперь ремонт и покраска Вашего автомобиля стала еще доступнее!
Специальное предложение на кузовной ремонт у официального дилера SKODA Атлант-М Тушино.
— стоимость нормо-часа 1300 руб.
— покраска любой детали 7500 руб. * — выгода на оригинальные детали 20%
Кузовной ремонт в Атлант-М Тушино это выгодно:
— низкий нормо-час;
— прозрачная стоимость кузовного ремонта;
— ремонт и покраска выполняются в соответствии со стандартами завода-изготовителя;
— на все выполненные работы предоставляется гарантия 6 месяцев;
— мы работаем только с проверенными брендами-производителями лакокрасочных покрытий;
— специалисты нашего сервиса — профессионалы с опытом работы более 10 лет в сфере покраски и ремонта автомобилей.
Воспользуйтесь калькулятором кузовного ремонта для Вашего автомобиля Стоимость кузовного ремонта для Вашего автомобиля уточняйте у мастера-приемщика по телефону: +7 (495) 780-9-780  Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11  www.atlant-motors.ru  *Предложение действует при частном обращении с последующим выполнении кузовных работ.
** акция распространяется только на автомобили марки ŠKODA *** стоимость нормо-часа 1300 руб. актуальная при кузовном ремонте с учетом приобретения оригинальных деталей и аксессуаров в Атлант-М Тушино **** предложение действительно при распечатке данной акции или демонстрации ее на мобильном устройстве
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