Весеннее обновление для Вашей SKODA 

Теперь ремонт и покраска Вашего автомобиля стала еще доступнее!
Специальное предложение на кузовной ремонт у официального дилера SKODA Атлант-М Тушино.
— стоимость нормо-часа 1300 руб.
— покраска любой детали 7500 руб. * — выгода на оригинальные детали 20%
Кузовной ремонт в Атлант-М Тушино это выгодно:
— низкий нормо-час;
— прозрачная стоимость кузовного ремонта;
— ремонт и покраска выполняются в соответствии со стандартами завода-изготовителя;
— на все выполненные работы предоставляется гарантия 6 месяцев;
— мы работаем только с проверенными брендами-производителями лакокрасочных покрытий;
— специалисты нашего сервиса — профессионалы с опытом работы более 10 лет в сфере покраски и ремонта автомобилей.
Воспользуйтесь калькулятором кузовного ремонта для Вашего автомобиля Стоимость кузовного ремонта для Вашего автомобиля уточняйте у мастера-приемщика по телефону: +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru *Предложение действует при частном обращении с последующим выполнении кузовных работ.
** акция распространяется только на автомобили марки ŠKODA *** стоимость нормо-часа 1300 руб. актуальная при кузовном ремонте с учетом приобретения оригинальных деталей и аксессуаров в Атлант-М Тушино **** предложение действительно при распечатке данной акции или демонстрации ее на мобильном устройстве