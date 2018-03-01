Весеннее обновление для Вашей SKODA

Теперь ремонт и покраска Вашего автомобиля стала еще доступнее!

Специальное предложение на кузовной ремонт у официального дилера SKODA Атлант-М Тушино.

— стоимость нормо-часа 1300 руб.

— покраска любой детали 7500 руб. * — выгода на оригинальные детали 20%

Кузовной ремонт в Атлант-М Тушино это выгодно:

— низкий нормо-час;

— прозрачная стоимость кузовного ремонта;

— ремонт и покраска выполняются в соответствии со стандартами завода-изготовителя;

— на все выполненные работы предоставляется гарантия 6 месяцев;

— мы работаем только с проверенными брендами-производителями лакокрасочных покрытий;

— специалисты нашего сервиса — профессионалы с опытом работы более 10 лет в сфере покраски и ремонта автомобилей.

Воспользуйтесь калькулятором кузовного ремонта для Вашего автомобиля Стоимость кузовного ремонта для Вашего автомобиля уточняйте у мастера-приемщика по телефону: +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru *Предложение действует при частном обращении с последующим выполнении кузовных работ.

** акция распространяется только на автомобили марки ŠKODA *** стоимость нормо-часа 1300 руб. актуальная при кузовном ремонте с учетом приобретения оригинальных деталей и аксессуаров в Атлант-М Тушино **** предложение действительно при распечатке данной акции или демонстрации ее на мобильном устройстве