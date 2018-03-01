Ещё
Журналистам показали главный приз для участников голосования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Журналистам показали главный приз для участников голосования 

Калуга 24 1 марта 2018
Фото: Калуга 24
1 марта калужским журналистам был продемонстрирован автомобиль, который, как ранее сообщала «Калуга 24», разыграют 18 марта, в день выборов общественных пространств, претендующих на благоустройство, между участниками голосования. Этим автомобилем, как и ожидалось, оказалась Lada Priora. Перед показом, который прошел в автосалоне, подарившем городу этот автомобиль, его украсили воздушными шариками цветов российского флага. Фото пресс-службы городской управы Калуги «Мы с большим интересом восприняли инициативу Ассоциации ТОС Калуги о проведении рейтингового голосования за проекты общественных пространств и не смогли остаться в стороне от хорошего дела, тем более что предприниматели и сами принимают активное участие в развитии нашего города. Ведь благоустройство нашего города — это дело не только властей и чиновников, это дело всех калужан. У наших калужан активная гражданская позиция, и я уверен, что они проявят ее 18 марта, приняв участие и в выборах президента, и в рейтинговом голосовании. Активную жизненную позицию мы решили поощрить. Для того чтобы сделать голосование ещё привлекательнее и интереснее, мы с коллегами решили поощрить горожан, принявших участие в голосовании, выделив автомобиль. Пусть он достанется одному из жителей», — цитирует пресс-служба горуправы представителя автосалона предпринимателя Владимира Беляева. Напомним, 18 марта калужанам предстоит отдать свой голос за двух из 38 кандидатов на благоустройство. Три из них, набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова и ландшафтный парк, который предлагается разбить в Березуйском овраге, это общегородские пространства. Остальные 35 — локальные.
Калуга 24: последние новости
В Калуге началась сборка фургонов Peugeot и Citroёn В день выборов общественных пространств в Калуге будет разыгран автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение