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Куда обращаться, если вам нужен ремонт грузовиков DAF и MAN
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Куда обращаться, если вам нужен ремонт грузовиков DAF и MAN 

Новая Кубань 1 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 февраля — Новая Кубань.
Какие услуги оказывают специализированные сервисные центры?
Грузовые машины производства ведущих мировых брендов эксплуатируются в суровых условиях. Да, они готовы к интенсивным высоким нагрузкам, но в ходе длительной эксплуатации те или иные узлы часто не выдерживают. К тому же технику можно повредить в результате ДТП, падения груза и ошибки водителя.
Современные сервисные центры, оснащенные новым оборудованием, занимаются ремонтом DAF XF и другими грузовиками последнего поколения. Отметим, что DAF XF — это новейшие модели, созданные на основе успешного опыта разработки грузовых машин Euro 6. Техника длительное время работает без сбоев, но рано или поздно любой транспорт требует ремонта. Сервис предлагает широкий спектр услуг:
компьютерная диагностика любой сложности (проверка всех узлов);
капитальный ремонт двигателей и устранение неисправностей электрооборудования;
замена рулевого механизма и регулировка клапанов;
техническое обслуживание грузовых автомобилей DAF, MAN и других марок;
ремонт радиаторов, тормозных и воздушных систем, редукторов и пр.
Еще одна дополнительная услуга — это продажа оригинальных запчастей. Найти хорошую деталь на европейский грузовик не так-то просто, но в специализированном сервисе помогут решить эту задачу.
От компьютерной диагностики до капитального ремонта двигателей
Подробнее с перечнем услуг сервисного центра, работающего с грузовыми автомобилями, можно ознакомиться на сайте sober-auto.ru. Помимо устранения неисправностей электроники и основных узлов, специалисты выполняют сварочные работы, предоставляют услуги мойки и заправки кондиционеров.
Одно из самых востребованных направлений — это компьютерная диагностика. Например, с помощью диагностики можно определить причины неисправностей электронных систем.
Проверка необходима при следующих признаках:
проблемы с запуском двигателя и неисправность стартера;
неполадки в работе освещения;
сбои в реле (нечеткое срабатывание);
нестабильная работа стеклоподъемников и пр.
Современное оснащение позволяет сервису выполнять капитальный ремонт двигателей европейских грузовиков. Чаще всего речь идет о силовых агрегатах Cummins. Дизельные моторы нуждаются в регулярном техническом обслуживании и периодически требуют ремонта.
Сотрудничайте с надежным сервисом, который в короткие сроки вернет технику к жизни, выполняя качественные ремонтные работы.
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