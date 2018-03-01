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Dyson: пылесосы, сушилки, твёрдые тела…
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Dyson: пылесосы, сушилки, твёрдые тела… 

Автомобили 1 марта 2018
Фото: Автомобили
Более простая конструкция, по сравнению с традиционными автомобилями, пример Илона Маска, который пусть пока и не поставил на ноги свой автомобильный бизнес, зато не сходит с первых полос газет со своими «электричками», мировая борьба за чистый воздух — всё это вместе подвигает иных бизнесменов, добившихся успеха в разработке бытовых потребительских приборов, заняться автомобилями.
В проект уже влито 2 млрд фунтов стерлингов, изрядную долю которых вложило британское правительство. Откуда такая щедрость? Дело в том, что менеджеры Dyson сумели убедить чиновников, что речь идёт не о банальном электромобиле. В недрах будущей «электрички» должна стоять не традиционная, а «твердотельная» высоковольтная батарея. Поскольку пресса пишет, что подобные конструкции исследуют BMW и Porsche, чиновники клюнули. Уж очень хочется вернуть островитянам чувство собственной автомобильной гордости.
Как бы то ни было, проект, взращенный не только на господдержке, но и на прибылях от пылесосов и туалетных сушилок для рук, в последнее время набирает ход. И вот уже объявлен набор 300 инженеров, притом, что уже 400 человек — в команде. И эти 400 — сборный коллектив из прежних сотрудников Dyson, которые занимались чайниками и сушилками, и автомобильных инженеров. Пожелаем начинанию успехов!
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