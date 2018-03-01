Российским олимпийцам подарили не те BMW? Горшков разъяснил свои слова

ФФККР на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу появившейся сегодня информации о том, что российским медалистам Олимпиады-2018 подарили не те автомобили BMW Приводим заявление федерации: — Сегодня в Москве прошла пресс-конференция с участием руководителей ФФККР, тренеров и спортсменов-олимпийцев. В ходе пресс-конференции была затронута тема встречи спортсменов в Кремле и вручения им автомобилей. Комментируя ее, президент ФФККР Александр Горшков выразил искреннее недоумение, поскольку сегодня утром прочел в новостях заметки, в которых содержались непроверенные факты, что якобы спортсмены получили автомобили марки БМВ Х6, Х5 и Х4. Эта информация не соответствовала действительности. Однако авторы не потрудились проверить факты. И фраза, сказанная главой ФФККР на пресс-конференции: «На самом деле они (спортсмены) получили X5 и X4. X6 я там не видел», относилась именно к данному контексту. Журналист не понял смысла и истолковал слова неверно. Претензии были высказаны СМИ, которые публикуют непроверенные данные, и не имели никакой связи с тем, будто спортсменам вручили не те машины. — СМИ исказили смысл моей фразы, что лишний раз подтверждает, что в своем стремлении как можно быстрее выдать информацию, люди даже не понимают, о чем идет речь. Это далеко не первый случай, когда точные слова редактируются журналистами таким образом, что приобретают совершенно иной смысл. Я не имел в виду какие-то невыполненные обещания. Напротив, мы очень благодарны «Фонду поддержки олимпийцев» за их помощь и внимание, — подчеркнул Горшков. Российским олимпийцам подарили не те BMW. Что об этом известно