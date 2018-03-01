Александр Горшков: СМИ исказили смысл моей фразы о подаренных автомобилях

Ранее Горшков заявлял, что призеры ОИ-2018 получили не те модели автомобилей, которые им обещали.

«СМИ исказили смысл моей фразы, что лишний раз подтверждает, что в своём стремлении как можно быстрее выдать информацию, люди даже не понимают, о чём идёт речь. Это далеко не первый случай, когда точные слова редактируются журналистами таким образом, что приобретают совершенно иной смысл. Я не имел в виду какие-то невыполненные обещания. Напротив, мы очень благодарны Фонду поддержки олимпийцев за их помощь и внимание», — цитирует Горшкова официальный сайт ФФККР.