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Внедорожник на гусеничном ходу замечен в Воронеже
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Внедорожник на гусеничном ходу замечен в Воронеже 

Car.ru 2 марта 2018
Фото: Car.ru
Воронежские пользователи социальных сетей бурно обсуждают недавно размещенное фото. На снимке запечатлен оригинальный внедорожник. Дело в том, что ничего особенного во внешнем виде обсуждаемой машины нет. Просто вместо привычных колес, автомобиль перемещается на гусеничном ходу.
Сетевые пользователи одобрили такое решение хозяина автомобиля, пояснив, что для зимних дорог России лучшего решения просто не придумать.
К тому же реализовать такое сегодня не составит большого труда. Ведь в магазинах полно предложений от того же Mattracks. Правда стоит отметить, что такая вот переделка выльется в приличную «копеечку»: около 15000 долларов США.
А в целом треугольные траки довольно солидно смотрятся.
Другая часть пользователей сети интернет иронизирует, мол «вот вам Илон Маск». Кто владелец оригинального внедорожника пока нигде не сообщалось.
Вероятнее всего автовладелец внедорожника-вездехода является заядлым рыбаком или охотником. Потому как выложить такую солидную сумму за переделку мог только увлеченный автолюбитель.
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