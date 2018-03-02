Коляска-"танк", для которой 20 этажей — не препятствие

Инвалидные кресла могут быть не только средством передвижения, но и удобным современным гаджетом. Они могут стать и помощником, так как делают человека самостоятельным, менее зависящим от сторонней помощи. О том, какой путь прошли новосибирские разработчики оборудования для маломобильных людей, — в материале ТАСС

Коляска на гусеничном ходу

Иван Невзоров, руководитель компании, производящей коляски-ступенькоходы, вспоминает, что создать первую такую коляску его подстегнуло не что иное, как уязвленное самолюбие инженера.

"Мой друг, инвалид-колясочник, пожаловался на то, что невозможно перемещаться по лестницам без сопровождающего. Тебя обязательно должен кто-то тащить, причем желательно — вообще нести на руках. И какие-то приспособления казались фантастикой, говорили, что их сделать невозможно. И я, имея инженерное образование, решил что-то придумать, это просто задело мое эго", — говорит Невзоров.

Идея превратилась в классический стартап: шесть лет назад Иван арендовал гараж и начал там вместе с женой придумывать коляску, которая могла бы сама подниматься и спускаться по лестницам. Как признается Иван, ничего у них на первом этапе не получилось: конструкции на колесах отказывались взбираться на ступеньки. И лишь когда решили совместить в одном устройстве гусеницы и колеса, коляска поехала.

"Мы сделали такой трансформер: на ровной поверхности коляска перемещалась на колесах, а на лестницах превращалась в танк и на гусеницах поднималась. Вот сейчас мы с такой концепцией и живем", — говорит изобретатель, показывая на готовый агрегат, и правда напоминающий большое массажное кресло, готовое превратиться в мини-танк.

Чтобы создать второй прототип, команда энтузиастов решила собрать деньги на одной из краудфандинговых платформ. Нужной суммы не собрали, но неудача обернулась успехом: благодаря краудфандингу о маленькой новосибирской компании «Катэрвиль» узнали, и ребятам заказали первую коляску, которая уехала в Пермь. С этого времени коляски стали разъезжаться по всей стране, заказов было все больше, и старый гараж пришлось сменить на что-то более масштабное.

Сейчас компания переехала в бизнес-инкубатор Новосибирска, где на окраине Ленинского района на арендованных 123 м2 и располагается теперь производство. Отвечают здесь за все восемь человек — пока такого количества работников компании хватает. В двух небольших и аккуратных комнатах собирают коляски, которые покупают теперь не только в России, но и в Испании, Германии и Венгрии.

"Ангельские глазки"

"Интересная у меня работа, творческая", — говорит, не переставая работать за фрезерным станком, Виталий Иванович, или «многостаночник», как называют его в компании. Сразу на нескольких станках он готовит детали, которые в будущем составят каркас коляски. Потом ее соберут, проверят, подгонят и установят самое важное — электронику. Небольшой блок, который будет управлять движениями аппарата, Иван Невзоров показывает с особой гордостью.

"Это изначально разработанная нами электроника, это мозг, он отвечает за движение, за смещение центра тяжести, за управление и плюс микроконтроллер, в котором зашито наше программное обеспечение", — объясняет Иван.

В том числе и за счет этого «мозга» самоходная коляска — удовольствие дорогое. В базовой комплектации агрегат стоит около 430 тыс. рублей, что для многих — неподъемная сумма. И все равно, говорят в компании, это на 200−300 тыс. дешевле зарубежных аналогов, в чем заключается основное конкурентное преимущество.

В экспортных вариантах «вездеходов» установлен литиевый аккумулятор повышенной емкости, которого хватает на 25 км пробега, виброгасящие пневматические колеса и даже «ангельские глазки» — светодиодные фары, которые светят настолько ярко, что коляску трудно не заметить на дороге.

Колясочник Юрий Ларин самоходной конструкцией пользуется непостоянно — временами пересаживается на обычную и сразу же ощущает ограниченность в передвижениях: не отправишься на дальнюю прогулку, к тому же часто требуется посторонняя помощь.

"Бывало, я по 25 км в день проезжал, особенно летом. Зарядка аккумулятора в дороге иногда заканчивается, но подзарядить его можно от обычной сети и даже от автомобиля. Так что, если в дороге видишь, что зарядка заканчивается, можно просто в любое кафе заехать, кофе попить и подзарядить", — говорит Юрий, демонстрируя возможности коляски и готовясь съехать по лестнице.

Коляска медленно выпускает гусеницы, сменяя ими колеса, и начинает спускаться по ступенькам. Сидящему в ней Юрию очень хочется помочь и поддержать, потому что конструкция опасно наклоняется. Но он смеется и говорит, что все под контролем — управлять коляской просто, достаточно «пару раз подняться на 20-й этаж и спуститься вниз». Только на снегу она немного буксует, как и любой автомобиль. Но выбирается и едет дальше, разгоняясь до 8 км/ч — пока это предел скорости.

"Это сначала кажется, что эта коляска — что-то необычное. Когда привыкаешь — понимаешь, что все так и должно быть, потому что ты едешь, и все, ни о чем думать не надо. И очень сложно пересаживаться на простой вариант, если честно", — признается Юрий.

В надежде на расширение

Сейчас «Катэрвиль» выпускает до 30 колясок в год. Одни делают на заказ, другие — заранее, на случай непредвиденного обращения. Но уже в этом году компания надеется завершить процесс сертификации, после чего коляску можно будет включать в реестры медицинских изделий. Это значит, что их покупку людям с ограниченными возможностями сможет компенсировать государство.

"Мы на завершающей стадии процесса согласования, уже прошли большое количество испытаний, и в этом году мы точно добьем эту цель и получим сертификацию. Это значит, что тот же Фонд социального страхования сможет закупать эти коляски, и мы минимум в 10−20 раз увеличим объем производства. Тем более что коляски наши удобные — обычная весит 115 кг, экспортная — 95, да и в лифт входят без проблем", — уточняет Иван.

"Наши коляски ведь до сих пор вызывают удивление. Стоит кому-то выехать — и все, вокруг собираются люди. Особенно дети приходят в восторг и говорят: «Мама, я тоже такую хочу». Мамы, конечно, от такого пугаются ", — говорит Иван.

В надежде на будущее расширение компания уже арендовала соседнее помещение в городском бизнес-инкубаторе. Работать больше, лучше и дольше здесь готовы. В том числе и для того, чтобы таких колясок на улицах Новосибирска стало больше у тех, кто в них нуждается.

Татьяна Штабель