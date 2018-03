В Штатах «Война бесконечности» выйдет на неделю раньше

Вчера Marvel Studios объявила, что грядущий блокбастер «Мстители: Война бесконечности» в США выйдет на неделю раньше обещанного, а всему виной — Роберт Дауни младший, попросивший перенести картину в твиттере. Красиво обыграно, ничего не скажешь!

Изначально компания якобы просто поинтересовалась у поклонников, как сильно они ждут премьеру их нового фильма по шкале «от одного до бесконечности».

Any chance I could see it earlier?

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 1 марта 2018 г.

— По шкале от одного до бесконечности, насколько вы хотите посмотреть «Войну бесконечности» 4 мая?

— А можно ли мне как-нибудь посмотреть его пораньше?

Как можно отказать самому Тони Старку ? Поэтому Marvel разрешила ему посмотреть фильм 27 апреля.

Great. With friends?

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 1 марта 2018 г.

— Всё, что угодно для вас, мистер Старк. Как насчёт 27 апреля?

— Круто. А с друзьями посмотреть можно?

Студия решила уточнить, не идёт ли случайно речь о его товарищах по съёмочной площадке. А Роберт в свою очередь предложил показать фильм пораньше не только ему, но и остальному миру.

The entire world?

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 1 марта 2018 г.

— А может весь мир?

Компания согласилась с его идеей и объявила о переносе ленты на новую дату.

You guys wanted it. You got it. See you there April 27th. pic.twitter.com/DsllNH2ko6

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 1 марта 2018 г.

— Хорошая идея! Готово. «Мстители: Война бесконечности» появится во всех кинотеатрах 27 апреля.

— Вы этого хотели, ребята, и вы это получили. Увидимся 27 апреля.

К сожалению, пока не понятно, относится ли Россия ко «всему миру» — официальных заявлений ещё не было. На данный момент выход новых «Мстителей» запланирован на 3 мая. Напомним, что ранее фильм без объяснений причин перенесли на неделю вперёд, а позже вернули на прежнюю дату, но при одном условии — 9 мая его не будут показывать в кинотеатрах.