Слеза владельца бензоколонки: японцы массово отказываются от авто на жидком топливе

Бензоколонки в Японии закрываются одна за другой. Руководитель токийского бюро ТАСС — о том, как он по примеру многих японцев поспособствовал кризису в отрасли.

С этим коренастым японцем в неизменной малиновой спецовке я знаком много лет — он хозяин бензоколонки, где со скидкой заправляли автомобили корреспонденты ТАСС в Токио. Иногда, как ценным постоянным клиентам, нам там делали подарки — бесплатно подливали нужные жидкости, а то и машину могли помыть задаром.

На днях мой старый знакомый принес письменное уведомление: в нем изысканным языком выражалась глубочайшая признательность за то, что мы в течение долгого времени были его клиентами. Там же с прискорбием сообщалось, что привычная нам бензоколонка закрывается. «Приносим в связи с этим самые глубокие извинения за причиненное беспокойство» — этими словами бумага заканчивалась.

На мои расспросы японец в малиновой спецовке с горечью ответил, что его бензоколонка прекращает существование из-за нерентабельности. Я и сам видел, что она в последнее время отчаянно сражалась за выживание: сократила число работников, вместо дорогостоящих японцев были наняты стажеры из Юго-Восточной Азии, готовые на куда меньшие зарплаты. Но не помогло — и вся проблема в том, что в Японии вообще все меньше покупают бензин.

Например, моя нынешняя гибридная бензиново-электрическая машина до смешного мало требует топлива — временами забываю, честное слово, когда заправлялся в последний раз. Нас таких в Японии становится все больше: по данным Ассоциации производителей автомобилей, на гибридные и электрические машины уже сейчас приходится до 34% внутреннего рынка. Их доля неуклонно растет — покупателей привлекает экономичность.

Сейчас, конечно, в этой категории преобладают гибридные автомобили, а чисто электрических все еще маловато. Но правительство Японии уверяет, что к 2030 году постарается довести их долю до 20–30% от автомобильного рынка.

Важным фактором стало и то, что легковая машина постепенно перестает быть в стране мечтой, воплощением успеха и крутости. В глазах значительной части молодежи она постепенно становится таким же устаревшим символом прошлого века, как, например, телевизор.

Автомобили, лишенные манящей ауры престижа, все больше, в соответствии с заветом Остапа Бендера , рассматривают просто как средство передвижения — в результате многие привыкают их просто изредка брать напрокат в случае необходимости. Объем сбыта новых автомобилей в Японии медленно, но неуклонно сокращается, эту тенденцию уже не остановить.

В результате потребление бензина в стране уже давно неуклонно падает на 1–2% в год. Соответственно, и число бензоколонок в Японии за последние двадцать лет сократилось почти вдвое. Сейчас их где-то 31,5 тысячи на страну с 127-миллионным населением.

Сокращение закупок бензина правительство Японии скорее радует, а вот кризис целой заправочной отрасли власти откровенно беспокоит — речь ведь идет, например, о меньших закупках нужного оборудования, о свертывании производства в соответствующих отраслях промышленности. Короче, в конце февраля при кабинете министров заработал специальный совет для решения проблемы.

Он должен разработать предложения по ликвидации массы ограничений, которыми в предельно дотошной Японии до сих пор окружена деятельность бензоколонок как потенциальных источников взрыва.

Например, при них, в отличие от Европы, пока нельзя создавать магазинчики — теперь, видимо, разрешат. Бензоколонки в Японии запрещено размещать на территории торговых центров. Агрегаты для подзарядки электромобилей пока можно устанавливать только на дистанции более 10 метров от разливки бензина. Это тоже предлагают менять, хотя упрямое японское пожарное ведомство будет драться до конца — а вдруг искра шарахнет! Предполагается разрешить и полностью автоматические заправки — сейчас это тоже нельзя.

С шефом моей погибшей заправки мы обменялись должными словами прощания, и он даже всплакнул — японцы сентиментальны. Мой старый знакомый отныне переходит в состояние бодрого пенсионера, а его сотрудников уже переманивают на другие должности — рабочих рук в Японии не хватает.