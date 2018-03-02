Мутировавшее животное Тама-тама и младшая сестра дяди Федора появятся в новых сериях «Простоквашино»

Об этом директор киностудии Борис Машковцев заявил журналистам.

«В новых сериях «Простоквашино» появилось два новых персонажа — младшая сестра дяди Федора — Вера Пална и мутировавшее животное, похожее на лису, Тама-тама. О происхождении животного будет рассказано в одной из серий, почтальон Печкин будет проводить расследование», — сказал Б. Машковцев.

Ранее студия объявила о производстве новых серий мультфильма про героев «Простоквашино». Планируется до 2020 г. выпустить 30 серий, каждая из которых будет продолжительностью 6,5 минут. Б. Машковцев сообщил журналистам, что новая серия мультфильма «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм» появится в интернете 1 апреля 2018 г.