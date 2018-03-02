Фургоны-цыплятовозы от производственной компании Niksen

Группа Компаний «NIKSEN» и «РусАвтоКом» является крупнейшим региональным поставщиком спецтранспорта. Одно из основных направлений — это создание фургонов-цыплятовозов. Компания «NIKSEN» разрабатывает и изготавливает системы микроклимата, схемы крепления ящиков и тележек, а также тележки, по индивидуальным заказам, предназначенные для транспортировки суточного молодняка птиц и инкубационных яиц на любые расстояния в любых климатических условиях России на базе любых отечественных и импортных шасси и полуприцепов.

Технология сборки изотермических фургонов с установленным климатическим оборудованием полностью соответствуют нормам и стандартам технических условий разработанных и утвержденных в ОСТе 10 331-2003, Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства (ВНИТИП).

Климатическая установка:

Сердце всей климатической системы — мощный и качественный автономный дизельный генератор с поршневым компрессором «BITZER» либо «BOCK». Он расположен внутри технологического отсека. Мощная система для охлаждения воздуха, подаваемого цыплятам, от 10 до 26 квт температура регулирования от +15 до +30 С °.

Конструкция двухуровнего потолка позволяет качественно подавать свежий, подогретый либо охлажденный воздух сверху вниз. Конструкция потолка позволяет легко открыть либо закрыть дверца. Мощная и надежная автономная система жидкостного обогрева с установленными специальными радиаторами. Главный контроль всех физических значений осуществляется по выносным датчикам. Мощная вентиляция подаваемого подогретого либо охлажденного воздуха осуществляется с помощью качественных вентиляторов. Все программируемые контроллеры, электроника и автономная система управления оборудованием расположена в надежном, герметичном корпусе и находится внутри защищенного технологического отсека. Все основное оборудование установлено в переднем технологическом отсеке. Всем оборудованием управляет выносной программируемый логический контроллер, который установлен в кабине водителя.

Цыплятовозы, с климатическим оборудованием производства компании «NIKSEN», не являются однотипными — каждый фургон производится по индивидуальным требованиям заказчика. Благодаря этому система микроклимата может меняться в конструктивном и технологическом исполнении.

Кроме того, «NIKSEN» обслуживает, ремонтирует и переоборудует любые «Цыплятовозы и Яйцевозы» других европейских и российских производителей.

Фирма «NIKSEN» также изготавливает и готова предложить специализированный автотранспорт и фургоны по любым индивидуальным потребностям, для качественной перевозки поголовья сельскохозяйственных животных, всех категорий хозяйств, например: автофургоны и прицепы для конеперевозок, для транспортировки свиней, птицы, домашних животных и многое другое. Более подробная информация на официальном сайте компании: niksen.ru Вам также будет интересно узнать:

Фургоны-цыплятовозы от производственной компании Niksen

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