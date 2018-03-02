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Дополнительные электрички и праздничное расписание вводятся на Горьковской железной дороге
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Дополнительные электрички и праздничное расписание вводятся на Горьковской железной дороге 

nn.ru 2 марта 2018
Фото: nn.ru
В среду, 7 марта, электрички перейдут на расписание рабочего дня пятницы. С 8 по 10 марта действует расписание субботы. 11 и 12 марта — в обычном порядке.
Кроме того, на эти дни вводятся дополнительные электрички.
7 марта
— № 6644/6553 Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород;
7, 8 марта
— № 6420/6421 Владимир — Ковров — Владимир;
— № 6330 сообщением Гороховец — Нижний Новгород;
8, 9 марта
— №№ 6410/6411 Владимир — Ковров — Владимир;
— №№ 6614/6641 Шахунья — Пижма — Шахунья;
— № 6612 сообщением Нижний Новгород — Урень;
— № 6656 сообщением Шахунья — Котельнич-2;
— № 6713/6714 сообщением Арзамас-2 — Нижний Новгород;
— № 6715/6716 сообщением Нижний Новгород — Арзамас-2;
— № 6418 сообщением Нижний Новгород — Заволжье;
— №№ 6653/6654 Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород;
— №№ 6391/6392 Киров — Шабалино — Киров.
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