В Китае отмечается праздник Фонарей

Хаочжоу, 2 марта / Синьхуа /— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.

Хаочжоу, 2 марта /Синьхуа/— По случаю праздника Фонарей /Юаньсяоцзе, 15-й день первого месяца по лунному календарю/, который выпадает в этом году на 2 марта, китайцы провели разные мероприятия, связанные с народными обычаями и традициями этого праздника.