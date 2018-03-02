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Пятница на Составе: судостроительная верфь «Краншип» выпустила эротический календарь
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Пятница на Составе: судостроительная верфь «Краншип» выпустила эротический календарь 

Sostav.ru 2 марта 2018
Фото: Sostav.ru
В связи с праздниками мы оставили наших читателей без пятничных тем на прошлой неделе. Зато в первую пятницу марта редакция готова порадовать вас весьма откровенным контентом.
Славная традиция заводов и иных организаций, совсем не предполагающих откровенных съемок и уже тем более фурора в СМИ, продолжается.
Судостроительная верфь «Краншип» ежегодно выпускает календари при участии моделей и сотрудниц компании.
2018 не стал исключением, более того, по скромному мнению редакции Sostav, этот календарь — один из самых ярких.
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