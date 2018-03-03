Разработчики из Соединенных Штатов на амфибии-внедорожнике отправятся в Париж

На такой ответственный шаг решено пойти в плане популяризации автомодели-амфибии от Scuderia Cameron Glickenhaus.

Трансконтинентальный заезд запланирован на 2020 год.

К тому времени конструкторам предстоит доработать представленный в текущем году концепт. Ведь испытателям предстоит в плане запланированного заезда пересечь Берингов пролив, используя воздушную подушку.

Сам же маршрут возьмет свое начало в США на Таймс-сквер, что в Нью-Йорке. Далее испытатели двинутся в западном направлении.

Маршрут планируется проложить через Пекин, Санкт-Петербург и Москву. Далее экипаж на амфибии-внедорожнике должен прибыть в конечную точку путешествия — Париж.

Концепт обсуждаемой автомодели представлен в начале текущего года. Автомобиль кроме традиционной силовой установки обладает также т.н. воздушной подушкой, при помощи которой машина может парить на небольшой высоте над землей.