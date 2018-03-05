7 распространенных мифов и заблуждений о гарантии на машину

Но каковы наши права? И в чем фирменные СТО перегибают палку?

Гарантийный период окутан мифами и легендами — может показаться, что автомобилист должен в установленный день и час мчаться на ТО в фирменный сервис-центр, иначе его моментально снимут с гарантии. Это, мягко говоря, не так и прав у автомобилистов в конфронтациях с официалами куда больше, чем кажется.

1. Обслуживание только у официального дилера

Этот миф, который создали сами официалы. Он овеян массой страшилок из серии «если не поедете к нам, то…». На самом деле автовладелец имеет полное право обслуживаться в стороннем сервисе и проводить все плановые работы там, если фирменные станции техобслуживания его по каким-то причинам не устраивают. Главное быть готовым к разным нелицеприятным процедурам в случае поломки в гарантийный период, ведь за бесплатным ремонтом вам придется ехать именно к официалам.

2. Замена масла в «сером» сервисе — потеря гарантии

Официальные дилеры тоже люди и очень хотят кушать. Настолько, что прайс на регулярное техническое обслуживание вынуждает клиентов пользоваться услугами сторонних сервисов. Проведение плановых работ «на стороне» — один из самых острых моментов во взаимоотношениях между клиентом и дилером. Официалы категорически не устраивает тот факт, что плановые работы проводятся не у них, ибо они теряют деньги. Тогда что вынуждает автомобилистов, спокойно обслуживающихся в «серых» центрах и получающих качественные услуги за адекватную сумму, приезжать к официалам? Разумеется, поломки в гарантийный период. Здесь начинается самое интересное: не увидев отметки в сервисной книжке о прохождении официального ТО, автовладельцу могут отказать в гарантийном ремонте. Но здесь есть нюанс — отказ законен только при соответствующим заключении экспертизы о том, что неисправность произошла именно по вине стороннего сервиса. Говоря простым языком это означает следующее: «левые» сервисмены, которые только меняли масло и воздушный фильтр, вряд ли могли спровоцировать стуки в подвески или выход из строя одного из датчиков или. Но это должна установить экспертиза.

«Автовладелец, безусловно, имеет полное право проводить плановое техническое обслуживания в любом автосервисе. Главное условие, все работы должны проводиться исходя из рекомендаций изготовителя. Если в автомобиле появится неисправность или недостаток, то отказать в гарантийном ремонте могут только в одном случае, если эта самая неисправность связана с некачественно проведенными работами в стороннем автосервисе. У меня в практике был случай, когда владелец автомобиля сам проводил ТО. Через какое-то время вышел из строя двигатель. Дилер изначально отказал в гарантийной замене, но получив претензию (копия которой, к слову, была направлена на завод-изготовитель) провел исследование, которое подтвердило наличие заводского брака. В результате двигатель заменили по гарантии», — говорит юрист и автоэксперт Сергей Смирнов

3. Нельзя устанавливать нештатную акустику и сигнализацию

Еще одна острая проблема. Некоторые официальные сервисы могут отказать в гарантийном ремонте в том случае, если на машину поставили сигнализацию, более продвинутую акустическую систему или другое нестандартное оснащение. Дилеру такой поворот может не понравится, ибо работы проводились не у него. Тем не менее, официалы не имеют просто так отказать без заключения экспертизы о том, что именно то или другое нештатное оснащение привело к выгоранию электрооборудования. Кстати, некоторые СТО открыто говорят об отсутствии проблемы в обращении к «серым» сервисам. Вот, например, цитата с сайта екатеринбургского дилера марки Kia : «Можно, но, если это будет сертифицированный центр. В случае, если установленное оборудование негативно повлияет на работу автомобиля, придется долго доказывать, что это произошло не по вине вашей сигнализации или магнитолы. Поэтому, лучше ехать именно к официальным дилерам, у них есть все необходимое оборудование и знания».

4. Баловаться техническими тюнинговыми компонентами запрещено

Некоторым может показаться, что модификации автомобиля в гарантийный период недопустимы. А как обстоят дела на самом деле? Скажем, может ли тюнинг-кар с заниженной подвеской, антикрылом и торчащим в бампере огромным интеркулером, да еще и чипом заявиться для бесплатного гарантийного ремонта? Еще один момент — нестандартные колесные диски.

«При установке дополнительного оборудования необходимо исходить из следующего. Гарантия распространяется на устранение именно заводских дефектов. Поэтому, если вы установили сигнализацию, поставили диски не по размеру и из-за этого появился дефект на автомобиле, то гарантийного ремонта вам не видать. Это касается любых изменений», — уточняет эксперт.

5. Заправка якобы «бодяжным» топливом — это конец

Еще один сценарий нелицеприятного общения с официалами. После того, как в баке оказалось некачественное, как считает сервис, топливо и у автомобиля произошла поломка оборудования топливной системы или, не дай бог, двигателя, вы с очень высокой долей вероятности услышите отказ официального дилера в ремонте. Здесь все сложнее, но не сказать, что безнадежно. Так, следует как можно скорее взять образцы топлива и провести экспертизу на предмет качества. Если выясниться, что бензин или солярка соответствует стандартам, а нарушений правил эксплуатации не было и поломка произошла вовсе не по этой причине, то центру придется ремонтировать машину за свой счет. Но в действительности все сложнее.

«Если неисправность возникла после заправки, то чтобы получить гарантийный ремонт, нужно доказать наличие заводского брака. В большинстве случаев проблемы связаны именно с плохим качеством топлива. Понятно, что никакой вины производителя в этом нет. Вообще, споры по качеству топлива достаточно проблематичны. Дело в том, что установить какое именно топливо было некачественным, и на какой конкретно АЗС вы залили плохой бензин, весьма сложно».

6. Эксплуатация с нарушениями — вы в пролете

Допустим, вы решили поучаствовать в гонках на своем новеньком автомобиле и результатом стала поломка двигателя или коробки передач. Или подвергли внедорожник испытаниям — окунули его в болото, ибо машина все-таки внедорожная. Но что-то пошло не так, и до цивилизации «проходимец» добрался на эвакуаторе.

Сергей Смирнов напоминает: «Если автомобиль участвовал в спортивных мероприятиях и из-за этого возникла неисправность, гарантийного ремонта не будет. Любые гонки — это повышенная нагрузка на все узлы автомобиля. Об этом, как правило, покупателя сразу предупреждают в инструкции по эксплуатации. Другое дело, если вы приобрели автомобиль повышенной проходимости. На нем, безусловно, можно преодолевать сложные участки дороги. Однако и тут есть ограничения. Если поломка будет связана с поездкой по топям и болотам, то и здесь могут отказать в гарантии. Опять же при условии, что экспертным путем будет установлена связь между вашими покатушками и наступившими последствиями».

7 Гарантия на перекрашенный элемент

Частным случаем, который, впрочем, нельзя исключать, может стать локальная покраска. Нередки случаи, когда на новой машине начинает цвести кузовные детали. Например, капот. Дилер перекрасит вам его, но есть вероятность, что через год все повторится. Кто будет нести ответственность?

«Если вам отремонтировали автомобиль, к примеру, после аварии и перекрасили кузов, то при некачественной покраске отвечать будет тот, кто осуществлял ремонт. К изготовителю в данном случае никаких претензий не предъявишь», — говорит Смирнов.

Напоследок напомним, что гарантия в автомобиле распространяется не на все узлы. Исключением могут считаться детали, которые подвержены естественному износу при эксплуатации, и это отдельно прописывает каждый производитель.