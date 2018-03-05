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В Татарстане открылся самый большой автодилерский центр Lada
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В Татарстане открылся самый большой автодилерский центр Lada 

Car.ru 5 марта 2018
Фото: Car.ru
«КАН-авто» — такое название получил автодилерский центр Lada в Казани (Татарстан).
По оценкам автоэкспертов обсуждаемый автоцентр стал не только самым большим и оснащенным по последнему слову техники, тут еще и глобально изменился сам подход к работе с клиентом.
Потенциального покупателя не уговаривают приобрести автомобиль, а делают максимально комфортным время пребывания последнего в центре Lada для принятия осознанного решения.
Автоцентр располагает большим шоу-румом в 970 кв. м. Такой площади достаточно, чтобы разместить для осмотра до четырнадцати автомобилей.
Для клиентов автоцентра предоставлено комфортное кафе, свободная зона Wi-Fi, игровые комнаты для детей и удобная парковка.
То, что в Татарстане открылся такой большой автоцентр Lada, абсолютно логично. Ведь данный регион является таким, в котором автомодели Lada — это наиболее частый выбор автолюбителей.
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