В Татарстане открылся самый большой автодилерский центр Lada

«КАН-авто» — такое название получил автодилерский центр Lada в Казани (Татарстан).

По оценкам автоэкспертов обсуждаемый автоцентр стал не только самым большим и оснащенным по последнему слову техники, тут еще и глобально изменился сам подход к работе с клиентом.

Потенциального покупателя не уговаривают приобрести автомобиль, а делают максимально комфортным время пребывания последнего в центре Lada для принятия осознанного решения.

Автоцентр располагает большим шоу-румом в 970 кв. м. Такой площади достаточно, чтобы разместить для осмотра до четырнадцати автомобилей.

Для клиентов автоцентра предоставлено комфортное кафе, свободная зона Wi-Fi, игровые комнаты для детей и удобная парковка.

То, что в Татарстане открылся такой большой автоцентр Lada, абсолютно логично. Ведь данный регион является таким, в котором автомодели Lada — это наиболее частый выбор автолюбителей.