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«Слон редкий, оранжевый, кличка Балдахин…» — новый атрибут у Ростовского цирка
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«Слон редкий, оранжевый, кличка Балдахин…» — новый атрибут у Ростовского цирка 

Деловое сообщество 5 марта 2018
Фото: Деловое сообщество
«Особые приметы: очень любит рыбий жир, при звуках флейты… теряет волю» — это все не про нашего оранжевого слона. Однако он также умеет летать, красивый и добрый. Огромную надувную фигуру оранжевого слона поставили ночью перед ростовским цирком. Проезжающие мимо машины притормаживают, люди прилипают к стеклам автобусов. Еще бы, ранним серым утром оранжевый веселый слон на месте обычного переулка может показаться сложной галлюцинацией. Однако он настоящий, мягкий и очень большой (да, мы проверили).
Паблики Ростова все как один выкладывают удивительно фото неожиданного рекламного хода. Под фото сотни комментариев: «Пссс… парень, где маршрутка на Африку?», «интересно это только у меня бешеное желание попрыгать на мягонького слоника, с крыши» «Знаете, это странно. Едешь себе утром на работу, лениво скользишь взглядом по зданиям. Маршрут давно известен до мелочей. А тут слон. СЛОН! Большой, оранжевый, удивленный.» Ну что же, надеемся слону у нас понравится.
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