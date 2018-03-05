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Стал известен график работы МФЦ в Международный женский день
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Стал известен график работы МФЦ в Международный женский день 

Ivyborg.ru 5 марта 2018
Центр «Мои Документы» Леноласти объявил график работы в праздничные дни марта.
Филиалы и отделы приостановят работу только в Международный женский день. Рабочий день 7 марта будет сокращен на 1 час, МФЦ будет работать до 20.00. С 9 марта работа будет вестись по расписанию.
Предприниматели смогут обратиться в «МФЦ для бизнеса» только 12 марта. С 8 по 11 числа объявлен выходной. 7 марта бизнес-офисы будут осуществлять прием до 17.00 часов.
Обращаем внимание, выдача талонов оканчивается за час до закрытия отделов.
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