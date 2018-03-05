Премиальная версия компактного седана Tata Zest Premio

На индийский рынок в скором времени выйдет новая версия популярной четырёхдверки. Машина получила название Tata Zest Premio.

Автомобиль этой модели в первой модификации вышел на внутренний рынок Индии четыре года назад. За это время было реализовано более восьмидесяти пяти компактных седанов. Новый вариант получил некоторые внешние отличия от своего предшественника. В глаза бросаются затемнённые фары и измененные колёсные диски, крыша и наружные зеркала стали чёрного цвета. На радиаторной решётке появились специальные декоративные плашки. За отдельную плату автомобилист может установить спойлер.

Под капотом у Tata Zest Premio находится турбированный дизельный мотор с четырьмя цилиндрами объёмом в 1.3 литра и мощностью в семьдесят пять лошадиных сил. Бензиновые силовые установки представлены агрегатом объёмом в 1.2 литра и мощностью в девяноста лошадиных сил, и мотором объёмом в 1.3 литра и такой же отдачей. Все силовые установки работают в паре с коробкой на пять ступеней механического типа. Топовая версия может работать с автоматической трансмиссией.