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На похоронах Астори были представлены все 20 клубов Серии А
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На похоронах Астори были представлены все 20 клубов Серии А 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
На похоронах футболиста «Фиорентины» Давиде Астори, которые состоялись сегодня, 8 марта, присутствовали представители всех клубов итальянских Серии А, Серии B и национальной команды страны.
Как сообщает Football Italia в своём «твиттере», представители команд несли флаги с эмблемами клубов во время шествия от церкви перед похоронами.
Ранее стало известно, что попрощаться с Астори пришло около 7 тыс. болельщиков «Фиорентины».
Футболист умер во сне 4 марта в результате остановки сердца. Футболисту был 31 год.
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