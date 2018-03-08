На похоронах Астори были представлены все 20 клубов Серии А

На похоронах футболиста «Фиорентины» Давиде Астори , которые состоялись сегодня, 8 марта, присутствовали представители всех клубов итальянских Серии А, Серии B и национальной команды страны.

Как сообщает Football Italia в своём «твиттере», представители команд несли флаги с эмблемами клубов во время шествия от церкви перед похоронами.

Ранее стало известно, что попрощаться с Астори пришло около 7 тыс. болельщиков «Фиорентины».

Футболист умер во сне 4 марта в результате остановки сердца. Футболисту был 31 год.