Украшения с юмором, которые сразу же поднимают настроение

У каждой из нас есть такая подруга, которой всегда рады на любом мероприятии. И причина одна: у нее настолько тонкое и хлесткое чувство юмора, что все вокруг «подзаряжаются» от нее как от батарейки. Такое впечатление, что она даже окружающий мир видит по-другому и способна подметить то, что вы пропускаете мимо, — смешную цитату, ловкое сравнение или комичную ситуацию. Как научиться этому нескончаемому позитиву? Пожалуй, пора начать присматриваться к обычным вещам и видеть в них что-то, что заставляет вас улыбнуться. Потренируемся на украшениях — мы нашли такие, которые обещают передать вам частичку хорошего настроения.

Серебряная подвеска с фианитами

Стратегический набор самого необходимого на лето для отчаянных оптимистов — вьетнамки и морские символы, а уж билет на самолет к экзотическим берегам уж как-нибудь сам приложится.

Подвеска-шарм SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряное кольцо с фианитами

В этом кольце каждый увидит что-то свое: пламенное жерло вулкана, кровеносные сосуды под микроскопом или даже что-нибудь на тему фильмов ужасов и детективов (и вот здесь уже мы не будем давать вам подсказки).

Кольцо SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряная подвеска с фианитами

При виде этой подвески нам сразу же вспоминается Сова из мультфильма про Винни Пуха и ее коронная цитата: «Нельзя чихнуть и даже не знать, что ты чихнула».

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

Брошь с аметистом

У этой таксы слишком умилительный вид, чтобы не улыбнуться в ответ столь трогательному подарку, — любой собаковод или мечтающий им стать будет счастлив иметь такое украшение.

Подвеска «Алькор», серебро, фианиты (заказать)

Серебряные серьги с фианитами

Дизайнеры этого украшения как-то странно представляют себе осенний окрас листьев: помимо природного зеленого и оранжевого, присутствуют еще и непривычные ярко-розовый и голубой оттенки.

Серьги Sokolov, серебро, фианиты (заказать)

Наручные часы

Если бы громкий счастливый смех нужно было бы описать цветами, то это было бы похожее взрывное витаминное сочетание — ярко-оранжевый и карамельно-розовый.

Часы SL (заказать)

Серебряный брелок с эмалью

Не можете позволить себе автомобиль мечты? Приобретите себе его мини-копию для визуализации будущей покупки, которую вы непременно сделаете однажды.

Брелок Sokolov, серебро, эмаль (заказать)

Серебряная подвеска с эмалью

Улыбайтесь больше — это заряжает энергией, продлевает жизнь, а еще, кстати, позволяет лучшим образом продемонстрировать окружающим ваш новый оттенок помады.

Подвеска SL, серебро, эмаль (заказать)