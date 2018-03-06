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Украшения с юмором, которые сразу же поднимают настроение
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Украшения с юмором, которые сразу же поднимают настроение 

Sunmag 6 марта 2018
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, fashion-редактор
У каждой из нас есть такая подруга, которой всегда рады на любом мероприятии. И причина одна: у нее настолько тонкое и хлесткое чувство юмора, что все вокруг «подзаряжаются» от нее как от батарейки. Такое впечатление, что она даже окружающий мир видит по-другому и способна подметить то, что вы пропускаете мимо, — смешную цитату, ловкое сравнение или комичную ситуацию. Как научиться этому нескончаемому позитиву? Пожалуй, пора начать присматриваться к обычным вещам и видеть в них что-то, что заставляет вас улыбнуться. Потренируемся на украшениях — мы нашли такие, которые обещают передать вам частичку хорошего настроения.
Серебряная подвеска с фианитами
Стратегический набор самого необходимого на лето для отчаянных оптимистов — вьетнамки и морские символы, а уж билет на самолет к экзотическим берегам уж как-нибудь сам приложится.
Подвеска-шарм SL, серебро, фианиты (заказать)
Серебряное кольцо с фианитами
В этом кольце каждый увидит что-то свое: пламенное жерло вулкана, кровеносные сосуды под микроскопом или даже что-нибудь на тему фильмов ужасов и детективов (и вот здесь уже мы не будем давать вам подсказки).
Кольцо SL, серебро, фианиты (заказать)
Серебряная подвеска с фианитами
При виде этой подвески нам сразу же вспоминается Сова из мультфильма про Винни Пуха и ее коронная цитата: «Нельзя чихнуть и даже не знать, что ты чихнула».
Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)
Брошь с аметистом
У этой таксы слишком умилительный вид, чтобы не улыбнуться в ответ столь трогательному подарку, — любой собаковод или мечтающий им стать будет счастлив иметь такое украшение.
Подвеска «Алькор», серебро, фианиты (заказать)
Серебряные серьги с фианитами
Дизайнеры этого украшения как-то странно представляют себе осенний окрас листьев: помимо природного зеленого и оранжевого, присутствуют еще и непривычные ярко-розовый и голубой оттенки.
Серьги Sokolov, серебро, фианиты (заказать)
Наручные часы
Если бы громкий счастливый смех нужно было бы описать цветами, то это было бы похожее взрывное витаминное сочетание — ярко-оранжевый и карамельно-розовый.
Часы SL (заказать)
Серебряный брелок с эмалью
Не можете позволить себе автомобиль мечты? Приобретите себе его мини-копию для визуализации будущей покупки, которую вы непременно сделаете однажды.
Брелок Sokolov, серебро, эмаль (заказать)
Серебряная подвеска с эмалью
Улыбайтесь больше — это заряжает энергией, продлевает жизнь, а еще, кстати, позволяет лучшим образом продемонстрировать окружающим ваш новый оттенок помады.
Подвеска SL, серебро, эмаль (заказать)
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