Новый Peugeot 508 получил «приветственную» версию First Edition

Французская компания Peugeot презентовала на Женевском автосалоне 2018 года модель 508 нового поколения, а также её «приветственную» версию First Edition. Автомобиль в таком исполнении получил более эксклюзивную отделку экстерьера и интерьера.

Напомним. Официальная премьера Peugeot 508 нового, второго по счёту поколения, состоялась в феврале текущего года, и мы подробно рассказывали об автомобиле. Но. Ранее мы ошибочно назвали машину седаном. При смене поколения модель Peugeot 508 превратилась в 5-дверный лифтбек.

Новый Peugeot 508 построен на модульной архитектуре EMP2 концерна PSA. Габариты: длина — 4,75 метра (-80 мм), ширина — 1,84 метра (+12 мм), высота — 1,40 метра (-56 мм). Размер колёсной базы — 2,79 метра (-27 мм). Снаряжённая масса автомобиля, в среднем, стала на 70 кг меньше. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,26. Объем багажника — 485 литров.

Вернёмся к особой модели Peugeot 508 First Edition. Кузов такого автомобиля может быть окрашен в красный или тёмно-синий оттенок. При этом окантовка радиаторной решётки выполнена в чёрном глянцевом цвете. Помимо этого, машина оснащается уникальными 19-дюймовыми колёсными дисками особого дизайна.

В салоне специального издания Peugeot 508 First Edition много алькантары, кожи и дерева. Также автомобиль получил алюминиевые накладки на педали и уникальные дверные пороги с названием специальной серии. В арсенале «приветственного» автомобиля значится беспроводная зарядка для смартфона, цифровая «приборка», система ночного видения, аудиосистема Focal, мультимедиа-система с 10-дюймовым сенсорным экраном, 3D-навигатором и функцией распознавания голоса.

В компании рассказали, что модель Peugeot 508 First Edition можно будет купить с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 PureTech (225 л.с.) или с дизельным мотором 2.0 BlueHDi (180 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с 8-диапазонным «автоматом».

Приобрести специальную версию новой модели смогут жители двенадцати европейских странах. В настоящее время полный список государств не раскрывается. Известно лишь, что автомобиль уже доступен во Франции, где за него просят не менее 48 750 евро (порядка 3 421 000 рублей). Первые поставки автомобилей клиентам начнутся в октябре 2018 года.