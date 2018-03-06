Новый Hyundai Santa Fe 2018 объявился в Женеве

Корейский автогигант Hyundai привез на самый престижный автосалон Старого Света в Женеве новое поколение своего среднеразмерного кроссовера Santa Fe.

Модель щеголяет полностью новым дизайном, хотя и с рядом узнаваемых черт, а в ее основе лежит современная платформа. В движение стильный SUV из Кореи приводится тремя типами двигателей: 2.0-литровым бензиновым мотором, и двумя турбодизелями с объемом цилиндров 2.0 и 2.2 литра. Пару силовым агрегатам может составить 6— или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на кроссовер — это нетипичное для прежних моделей Hyundai расположение светодиодных ходовых огней и головной оптики. Вся светотехника выполнена как бы двумя ярусами — сверху в отдельных блоках ДХО, а ниже их расположились основные фары дальнего/ближнего света. Это новая дизайнерская фишка корейского производителя, которая уже опробована на маленьком Hyundai Kona и распространится на весь модельный ряд.

Новым словом в стилистике популярной модели стала и фальшрадиаторная решетка с сетчатым наполнением. По форме она похожа на слегка изогнутый щит и занимает большую часть носа автомобиля. Профиль нового Санта Фе 2018 стал более элегантным и, если так можно выразиться, поджарым. При этом в размерах кроссовер стал больше и вмещает, в зависимости от исполнения салона, 5, 7 или 8 пассажиров.

Габариты Hyundai Santa Fe 2018: длина 4 770 мм, ширина 1 890 мм, высота 1 680 мм, колесная база 2 700 мм.

Естественно, разработчики наделили свою новинку всеми самыми современными системами для комфорта и безопасности. Так, появилась функция напоминания об оставленном на заднем сиденье ребенке, система предупреждения столкновений при движении задним ходом и автоматическое контраварийное торможение.