Porsche показала «убийцу» Tesla Илона Маска

Porsche показала «убийцу» Tesla Илона МаскаШтутгартская автомобильная компания Porsche привезла на Женевский автосалон 2018 года свою новую разработку. Речь идет о прототипе электрического кроссовера под названием Mission E Cross Turismo, который журналисты уже успели окрестить как «убийцу» Tesla Model X.

Концепт-кар «Порше» приводится в движение за счет полностью электрической силовой установки, мощность которой составляет 600 «лошадей». За счет нее прототип Mission E Cross Turismo способен «выстреливать» с места до первой «сотни» менее, чем за 3,5-секунды. С 0 до 200 км/ч электрокар Porsche разгоняется за 12 секунд. Запас хода превышает 500 километров, что на 100 км больше, чем у Tesla Model X.

В списке оснащения нового Mission E Cross Turismo значатся поворотные задние колеса, а также пневмоподвеска, способная увеличить клиренс электромобиля на 50 мм.

Информации о том, когда стоит ждать появления серийной версии нового электрического кроссовера Porsche, пока нет.