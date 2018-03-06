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Porsche показала «убийцу» Tesla Илона Маска
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Porsche показала «убийцу» Tesla Илона Маска 

Daily-Motor 6 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Porsche показала «убийцу» Tesla Илона МаскаШтутгартская автомобильная компания Porsche привезла на Женевский автосалон 2018 года свою новую разработку. Речь идет о прототипе электрического кроссовера под названием Mission E Cross Turismo, который журналисты уже успели окрестить как «убийцу» Tesla Model X.
Концепт-кар «Порше» приводится в движение за счет полностью электрической силовой установки, мощность которой составляет 600 «лошадей». За счет нее прототип Mission E Cross Turismo способен «выстреливать» с места до первой «сотни» менее, чем за 3,5-секунды. С 0 до 200 км/ч электрокар Porsche разгоняется за 12 секунд. Запас хода превышает 500 километров, что на 100 км больше, чем у Tesla Model X.
В списке оснащения нового Mission E Cross Turismo значатся поворотные задние колеса, а также пневмоподвеска, способная увеличить клиренс электромобиля на 50 мм.
Информации о том, когда стоит ждать появления серийной версии нового электрического кроссовера Porsche, пока нет.
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