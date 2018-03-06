Ещё
Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения станут точнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения станут точнее 

Авторадио 6 марта 2018
Фото: Quto.ru
Из-за разночтений в действующих требованиях на Росстандарт подали в Верховный суд. Например, в ГОСТе есть пункт, по которому комплексы должны автоматически выбраковывать некачественные фотографии, которые не получились из-за снега, дождя или грязи. Но таких программ нет ни у одного разработчика, пишет журнал «За рулем». Вот как прокомментировал Авторадио ситуацию руководитель одной из компании по разработке камер фиксации Сергей Ласкин:
«Нужно две вещи сделать: принять ГОСТ и принять регламент проверки существующих установленных камер. Приехали, проверили один комплекс, третий — всё, отзываем сертификат, чтобы не было брака, понимаете? Чтобы не лепили вот эту вот халтуру, которую сейчас лепят в погоне за прибылью с самыми дешевыми компонентами, дешевыми китайскими камерами. ГОСТ и регулярные проверки и автолюбители будут спать спокойно».
Несмотря на то, что иск Верховный суд не удовлетворил, требования все же перепишут. В Росстандарте говорят, что проект поправок будет готов уже в этом месяце, а уже через два месяца их примут.
Авторадио: последние новости
В Москве собрали трехколесный автомобиль Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически В ГИБДД рассматривают предложение о переэкзаменовке водителей при замене прав
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение