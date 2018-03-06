Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения станут точнее

Из-за разночтений в действующих требованиях на Росстандарт подали в Верховный суд. Например, в ГОСТе есть пункт, по которому комплексы должны автоматически выбраковывать некачественные фотографии, которые не получились из-за снега, дождя или грязи. Но таких программ нет ни у одного разработчика, пишет журнал «За рулем» . Вот как прокомментировал Авторадио ситуацию руководитель одной из компании по разработке камер фиксации Сергей Ласкин

«Нужно две вещи сделать: принять ГОСТ и принять регламент проверки существующих установленных камер. Приехали, проверили один комплекс, третий — всё, отзываем сертификат, чтобы не было брака, понимаете? Чтобы не лепили вот эту вот халтуру, которую сейчас лепят в погоне за прибылью с самыми дешевыми компонентами, дешевыми китайскими камерами. ГОСТ и регулярные проверки и автолюбители будут спать спокойно».

Несмотря на то, что иск Верховный суд не удовлетворил, требования все же перепишут. В Росстандарте говорят, что проект поправок будет готов уже в этом месяце, а уже через два месяца их примут.