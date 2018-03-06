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Пятерка лучших подарков на 8 марта для автоледи
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Пятерка лучших подарков на 8 марта для автоледи 

Car.ru 6 марта 2018
Фото: Car.ru
Уже почти не осталось времени до Международного женского дня, а подарок еще не выбран? Ваша дама — автоледи? Возможно вы сможете почерпнуть что-то полезное из изложенной ниже пятерки подарков для женщин владеющих автомобилем.
Бытует стереотипное мнение, что женщины управляют автомобилем непредсказуемо. Конечно же в реальности все совершенно не так. Есть большое число автолюбительниц, которые могут дать фору водителям-мужчинам. Однако есть такие дамы, которые переживают за умение парковаться. Особенно актуально такое опасение в большом городе, где парковка переходит в разряд ювелирной работы.
Поэтому первый в списке подарков — парктроник. Это удовольствие в месте с оплатой за установку обойдется всего в 2-5000 рублей. Идеально подойдет в комплекте с парктроником и камера заднего обзора с дисплеем в виде внутреннего зеркала (около 2000 рублей).
"Чистюле" будет приятно получить в подарок компактный автомобильный пылесос. Цена вопроса — около 2000 рублей.
Для творческой дамы можно приобрести всяческого рода наклейки и накладки. Стоимость такого набора для модификаций — 300-500 рублей.
Также автоледи может понравиться неоновая подсветка дна автомобиля. В зависимости от модификации, можно приобрести ту, которая может работать как цветомузыка. Стоимость такого аксессуара: 900-2500 рублей.
На пятом месте — оригинальный парфюмерный освежитель воздуха. Такой стоит около 1000 рублей.
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