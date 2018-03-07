Концепт-кар Nissan IMx Kuro дебютировал в Женеве

На женевском автосалоне состоялась премьера электрокроссовера Nissan IMx Kuro.

По силовой части автоновинку оснастили мощным электрическим агрегатом состоящим из двух моторов общей мощностью на 435 л.с. Моторы размещены на передней и задней колесных осях. По запасу хода аккумуляторная батарея способна обеспечить до 600 километров пробега.

В помощь водителю новый японский кроссовер оборудовали системой с беспилотными функциями Nissan ProPILOT.

Конструкторы Nissan очень гордятся своей разработкой. Ведь указанная выше система в принципе способна перейти на полное автономное управление. Рулевое колесо при этом автоматически убирается.

Во внешних чертах автоновинка обзавелась черными акцентами на обвесах, колесных арках и накладках на пороги. Сам же автомобиль получил оттенок темно-серый металлик.

В салоне угадывается машина будущего. Полупрозрачная приборная панель и общие нотки в духе национальной японской культуры. Представители автобренда отметили, что таким образом они хотели подчеркнуть колоритную принадлежность автомодели.