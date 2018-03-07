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Концепт-кар Nissan IMx Kuro дебютировал в Женеве
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Концепт-кар Nissan IMx Kuro дебютировал в Женеве 

Car.ru 7 марта 2018
Фото: Car.ru
На женевском автосалоне состоялась премьера электрокроссовера Nissan IMx Kuro.
По силовой части автоновинку оснастили мощным электрическим агрегатом состоящим из двух моторов общей мощностью на 435 л.с. Моторы размещены на передней и задней колесных осях. По запасу хода аккумуляторная батарея способна обеспечить до 600 километров пробега.
В помощь водителю новый японский кроссовер оборудовали системой с беспилотными функциями Nissan ProPILOT.
Конструкторы Nissan очень гордятся своей разработкой. Ведь указанная выше система в принципе способна перейти на полное автономное управление. Рулевое колесо при этом автоматически убирается.
Во внешних чертах автоновинка обзавелась черными акцентами на обвесах, колесных арках и накладках на пороги. Сам же автомобиль получил оттенок темно-серый металлик.
В салоне угадывается машина будущего. Полупрозрачная приборная панель и общие нотки в духе национальной японской культуры. Представители автобренда отметили, что таким образом они хотели подчеркнуть колоритную принадлежность автомодели.
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