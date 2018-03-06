Renault представил новую концепцию мобильности

Renault на Женевском салоне удивил огромной электрической капсулой EZ-GO. Название можно расшифровать как Easy Go, «легкое передвижение». По сути, это олицетворяет собой новую концепцию мобильности: Renault планирует сделать привычный каршеринг гораздо удобнее для пассажиров.

В первую очередь, это касается удобства посадки и выхода — у EZ-GO открывается большая подъемная дверь, в машину высотой 1,6 метра нужно именно заходить, а не садиться. Плюс есть пандус, если нужно закатить детскую коляску или помочь человеку с ограниченными возможностями. Внутри — диваны вдоль бортов, поручни, места для багажа и большая площадь остекления. EZ-GO рассчитан на 6 человек и дополнительно предлагает им доступ в Интернет.

1700-килограммовая капсула полностью автономна (четвертый уровень автономности) и приводится в движение электромотором, максимальная скорость ограничена на уровне 50 км/ч. Renault утверждает, что производство EZ-GO для операторов каршеринга начнется в 2022 году, а пока инженеры занимаются отработкой автопилота.