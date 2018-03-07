Омичей удивили новые правила техосмотра

Правовые новации расширяют и уточняют список неисправностей, при которых автомобиль не сможет пройти техосмотр. Например, уже не допускаются тонировка и окрашивание фар. Вне закона стал незарегистрированный тюнинг. Увеличилась продолжительность ТО пассажирского и специального транспорта. Не допускаются сбои в работе подъемников и очистителей стекол. Наличие аптечки и огнетушителя теперь стало обязательным. Есть и другие требования. Не осложнят ли новшества деятельность автосервисов, и насколько осведомлены о них автолюбители?

На одном из филиалов сетевого СТО, расположенного в центре Омска, ничего необычного не происходит. Очереди в окошко оператора не наблюдается. Мастер, специализирующийся на техосмотре, свободен.

— Проблем с прохождением техосмотра никаких. Новый регламент несущественно осложнит процесс, — заявил специалист. — Услуга стоит 380 рублей, но придется подождать. Пятнадцать минут займет сам осмотр машины, еще полчаса уйдет на оформление документов.

Четыре водителя, приехавшие в автосервис, на вопрос по поводу нововведений пожимают плечами. Лишь владелец японского паркетника, меняющий лампу фары, оказался в курсе. Техосмотр ему предстоит в конце марта. Пункт по поводу шипованных шин, которые теперь должны быть установлены на все колеса, он называет странным.

— Мне отец рассказывал, что в прошлом веке, когда автомобилисты на всем экономили, а дороги были полупустыми, владельцы машин ограничивались парой шин на ведущей оси. Но теперь ситуация изменилась кардинально. Лично я с подобным никогда не сталкивался. К тому же проверить наличие полного комплекта зимней резины можно только в период с декабря по май. А если техосмотр приходится на остальные семь месяцев, сделать это, согласитесь, маловероятно. И это, как мне кажется, не совсем демократично, — отметил автолюбитель. — То же самое можно сказать о фирменных деталях и узлах, которые теперь, в случае неисправности, придется покупать, менять, а конструктивные особенности тех же отечественных «девяток» их наличия не предусматривают. В общем, и тут автомобилисты поставлены в неравные условия. Одним придется раскошелиться, а другие как ездили на «ведрах», так и будут продолжать это делать.

К нашему разговору неожиданно подключается еще один водитель.

— Вряд ли новый регламент что-то изменит, — уверен он. — Стоимость ТО в регионах определяет местный тарифный регулятор — в Омской области это региональная энергетическая комиссия, — и проводить за эти деньги дополнительную проверку автосервисы вряд ли захотят.

По мнению автомобилистов, техосмотр в нынешнем виде, кроме права на покупку страхового полиса, по сути, ничего особенного не дает. Логичней было бы ввести ежегодную обязательную диагностику автомобиля. Такой подход мог бы реально повлиять на состояние отечественного автопарка и его безопасность. Но тогда цена вопроса существенно вырастет и многим окажется не по карману.

Компетентно

Игорь Пушкарь, руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования:

— Чем сложнее будет процедура техосмотра, тем больше будет возникать желание просто купить талон. До 2012 года, когда данную сферу контролировало государство, сделать это было очень сложно, зато теперь — проще простого. Ведь любой рынок прежде всего предлагает выгодную торговлю и регламентируется спросом. Коммерсанты продают то, что лучше покупается. Сейчас, когда страховые компании уже подчинили себе автосервис, им выгоднее продавать талон техосмотра, чем его осуществлять за далекую от себестоимости цену, а теперь еще и в усложненном варианте. Так что не думаю, что стоит ждать от нового регламента ощутимых перемен.