В преддверии 8 Марта в России падают продажи кастрюль и сковородок

Компания «Платформа ОФД» подготовила обзор, который отражает интересные факты потребительского поведения в магазинах в преддверии Международного женского дня.

Если сравнивать покупки начала марта (1—6 марта) и начала февраля (1—6 февраля), наблюдается следующее:

объем покупок сковородок сократился на на 13—16%

кастрюль — на 12—15%

женской парфюмерии (туалетная вода) — вырос на 110—115% (более чем в два раза)

услуг СПА и косметических салонов — на 22—26%

подарочных сертификатов — на 12—15% (чаще всего покупают сертификаты номиналом 1 000 и 2 000 рублей (менее всего — номиналом 30 тыс.)

Потребительское поведение в преддверии 8 Марта отражает, что российские мужчины в поиске новых, нетрадиционных подарков.