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В преддверии 8 Марта в России падают продажи кастрюль и сковородок
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В преддверии 8 Марта в России падают продажи кастрюль и сковородок 

Банки.ру 8 марта 2018
Фото: Клерк.Ру
Компания «Платформа ОФД» подготовила обзор, который отражает интересные факты потребительского поведения в магазинах в преддверии Международного женского дня.
Если сравнивать покупки начала марта (1—6 марта) и начала февраля (1—6 февраля), наблюдается следующее:
объем покупок сковородок сократился на на 13—16%
кастрюль — на 12—15%
женской парфюмерии (туалетная вода) — вырос на 110—115% (более чем в два раза)
услуг СПА и косметических салонов — на 22—26%
подарочных сертификатов — на 12—15% (чаще всего покупают сертификаты номиналом 1 000 и 2 000 рублей (менее всего — номиналом 30 тыс.)
Потребительское поведение в преддверии 8 Марта отражает, что российские мужчины в поиске новых, нетрадиционных подарков.
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