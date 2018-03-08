Shell показала свою заправочную колонку в ответ Илону Маску

Основатель компании Tesla Илон Маск выставил на своей странице в Twitter фотографию с заправочными колонками, чем вызвал бурное обсуждение среди подписчиков.

На фотографии видна эволюция бензоколонок. Среди них показаны топливораздаточные оборудования разных корпораций. Самой современной и технически оснащенной на кадре представлена разработка Tesla.

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— Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2018 г.

Американская нефтегазовая компания Shell ответила на твит Маска, выставив фотографию своей колонки. Изображение демонстрирует, что современное оборудование практически не отличается от новшества Tesla.

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— Shell (@Shell) 8 марта 2018 г.

Ранее сообщалось о том, что беспилотные электрические грузовики Tesla впервые доставили грузы. Фуры преодолели расстояние примерно в 250 миль (около 402 километров). Они доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс штата Невада на сборочный конвейер в калифорнийском Фримонте. Фура сможет при полной загрузке в 36 тонн и на максимальной скорости проезжать 804 километра.