«Газ» и «тормоз»: как работает механизм возбуждения

Представьте, что вы за рулём игрушечного автомобиля — вам не нужно думать о сцеплении, переключении передач. В вашей власти всего две педали — газ и тормоз. Ну и руль — естественное продолжение вас, с помощью которого вы и принимаете решения, выбираете куда повернуть. А теперь представьте, что ваше возбуждение работает точно также.

Каждую секунду мозг сканирует пространство на предмет сексуальности, ищет что-нибудь возбуждающее: в запахах, образах, вкусах, звуках. Как только таких привлекательных сигналов набирается достаточно, вы сами начинаете чувствовать своё возбуждение и уже осознанно ищете сексуальных удовольствий. Это педаль газа. Однако параллельно с этим мозг выполняет и другую работу — жмёт на «тормоз», ищет причины умерить ваш пыл: угрозы, стрессы, раздражители, и выключает очаги желания. Получается, что борьба за ощущение сексуального настроя идёт в вашем мозге каждую секунду, даже прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, но ощутите вы её только тогда, когда «газ» одержит победу.

«Модель двойного контроля» разработали американские учёные Эрик Янсен и Джон Бэнкрофт в конце 1990-х. Помимо того что их система значительно продвинула вперёд науку о сексе и репродукции и используется в лечении до сих пор, она отвечает на простые и деликатные вопросы многих людей: Почему я не могу возбудиться в нужный момент? Почему я завожусь в странных ситуациях? Как управлять своим желанием? Далее мы приведём основные положение Модели двойного контроля, которые позволят вам приблизиться к пониманию своей сексуальности и взять управление в своим руки.

«Газ» вашего влечения в науке называется «Системой сексуального возбуждения» (ССВ). Она проверяет окружающую среду на наличие сексуальных стимулов и отправляет сигнал в гениталии. Именно благодаря ей ваш мозг кричит «На абордаж!» и вот вы уже точно знаете, чего хотите, чувствуете себя привлекательной, забываете о стеснении и ощущаете прилив смелости.

«Тормоз»: отчего человек не может возбудиться

«Тормозом» вашего желания служит «Система сексуального подавления» (ССП). На неврологическом уровне она «выключает» возбуждающие стимулы, нейтрализует их. Распознаёт в пространстве негативные элементы: в запахах, изображениях, в том, к чему вы прикасаетесь и подаёт сигнал гениталиям «Не сексуально!». Всё, что будет оценено, как опасное или несвоевременное, будет подавлять желание. Именно эта система отрезвляет вас на важном совещании, в экстремальных ситуациях, когда в интимный момент в комнату заходит посторонний или когда есть риск заразиться венерическим заболеванием.

Любопытно, что у системы торможения есть и второй принцип действия, который основывается на страхе неудачи. Доктор психологии Эмили Нагоски в книге «Как хочет женщина» (2015) описывает эту опцию как переключение на ручной тормоз. Мозг будто говорит гениталиям «Да нет, спасибо, не сейчас». К этому относится и страх не достигнуть оргазма, и страх показаться неуклюжим, неловким человеком — всякое, что активирует чувство неуверенности в себе.

Модель Янсена и Бэнкрофта предлагает нам простую систему понимания того, как возникает желание. Даёт почувствовать себя хозяином своей сексуальности. Большинство проблем, связанных со слабым или несвоевременным возбуждением, означают то, что на вашу педаль «газа» мозг давит с недостаточной силой, или, наоборот, дело в чересчур активном «тормозе».

Обратите внимание на приятную мысль: по описанной системе живём мы все. То есть каждый имеет свой воображаемый автомобиль сексуальности, и каждый имеет власть управлять своими педалями «газа» и «тормоза». Которые, кстати, у всех также разные и двух одинаковых не найти.

Повышенная чувствительность ССВ, «педали газа», для самого человека может быть фактором повышенного риска — перекрывать «тормоз», который говорит об опасностях: инфекциях и насилии, если речь идёт о малознакомых партнёрах, или о проблемах с законом, если мы говорим о сексе в общественных местах. Со слабым «тормозом» такая характеристика создаст дисбаланс — и любые привлекательные сигналы будут подначивать человека к действию, формировать сильное возбуждение.

Дисбаланс может быть и таким: слабый «газ» и сильный «тормоз». Тогда человек будет, наоборот, испытывать острую нехватку сексуального желания. Даже при обилии положительных сигналов: любимый партнёр, комфортная атмосфера, приятные ощущения, сообщения «тормоза» будут их перекрывать. Именно такая ситуация часто складывается в парах поле рождения ребёнка. То, что в быту принято относить к якобы «увяданию» тела и интереса к нему, на деле может быть естественной сменой ваших внутренних характеристик: новая жизнь, другая сфера ответственность влияют и на чувствительность системы возбуждения. В контекст добавляются стрессы, то есть педаль газа имеет меньше положительных стимулов, а педаль тормоза становится гораздо чувствительнее, потому что вместе с вами и ваше тело приобретает груз ответственности: должно быть здоровым и сильным, чтобы заботиться о младенце. То есть вы всё тот же человек, здоровый и сексуальный, ваше тело — прекрасно, только возбуждаетесь теперь иначе и с этим можно работать.

Решение проблем возбуждения состоит в настройке чувствительности этих педалей или работе с контекстом — окружающим вас пространством, из которого, как мы уже обозначили, мозг хватает образы и интерпретирует их как положительные или негативные для сексуальных практик. Уже почти 20 лет наука знает о том, что человек — властелин своего возбуждения, только вот до сих пор далеко не каждый с этим знаком. Осталось только пошутить: «Несите слово!».

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