Росатом: энергопуск блока №1 ЛАЭС-2 стал шагом к смене поколения атомной генерации РФ

Алексей Лихачев. МОСКВА, 9 марта. / ТАСС /. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 является серьезным плановым шагом к смене всего поколения атомной генерации в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом»

"Мы находимся на этапе технологической революции в атомной энергетике. Наступает эра поколения «3+». Это уже второй реактор с постфукусимскими требованиями безопасности, мощностью 1200 мВт, и это уже серьезный плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации", — сказал он.

Энергопуск первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 состоялся в 9 марта 2018.