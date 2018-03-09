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Росатом: энергопуск блока №1 ЛАЭС-2 стал шагом к смене поколения атомной генерации РФ
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Росатом: энергопуск блока №1 ЛАЭС-2 стал шагом к смене поколения атомной генерации РФ 

ТАСС 9 марта 2018
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 является серьезным плановым шагом к смене всего поколения атомной генерации в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
"Мы находимся на этапе технологической революции в атомной энергетике. Наступает эра поколения «3+». Это уже второй реактор с постфукусимскими требованиями безопасности, мощностью 1200 мВт, и это уже серьезный плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации", — сказал он.
Энергопуск первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 состоялся в 9 марта 2018.
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