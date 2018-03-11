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Новый асфальт в Краснооктябрьском районе Волгограда затянуло ямами
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Новый асфальт в Краснооктябрьском районе Волгограда затянуло ямами 

v1.ru 11 марта 2018
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе затрещал по швам новый асфальт, укрывший дорогу этой осенью.
— Нового дорожного покрытия на улице Мичурина ждали как манны, — делится впечатлениями местный житель Иван Сизоренко. — Осенью дорожники сняли старый асфальт, похожий на решето, и начали ремонт дороги.
Счастье горожан длилось до прихода большой воды. Еще не дожив до настоящей оттепели, новенький асфальт начал расползаться на части.
— Приличные ямы растут как грибы, — сетуют местные жители. — От одной большой выбоины на нашей дороге расходится еще несколько маленьких. Интересно, что будет с асфальтом после весеннего потепления?
V1.ru ищет хозяев дороги на улице Мичурина и узнает о гарантиях на новый асфальт.
По словам автомобилистов, после второй весенней волны предательские ямы показались и на Второй Продольной магистрали. На свежие выбоины и летящую из-под колес щебенку пожаловались автомобилисты Кировского и Советского районов.
Первым под натиском большой воды не устоял новый асфальт на улице Советской. Огромные ямы на дорожном «покрывале», которые застелили в конце осени, в администрации Волгограда объяснили временным покрытием. В мэрии уточнили, что весной дорожники вернутся на улицу Советскую и укроют ее под двумя слоями качественного асфальта.
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