Новый асфальт в Краснооктябрьском районе Волгограда затянуло ямами

В Краснооктябрьском районе затрещал по швам новый асфальт, укрывший дорогу этой осенью.

— Нового дорожного покрытия на улице Мичурина ждали как манны, — делится впечатлениями местный житель Иван Сизоренко. — Осенью дорожники сняли старый асфальт, похожий на решето, и начали ремонт дороги.

Счастье горожан длилось до прихода большой воды. Еще не дожив до настоящей оттепели, новенький асфальт начал расползаться на части.

— Приличные ямы растут как грибы, — сетуют местные жители. — От одной большой выбоины на нашей дороге расходится еще несколько маленьких. Интересно, что будет с асфальтом после весеннего потепления?

V1.ru ищет хозяев дороги на улице Мичурина и узнает о гарантиях на новый асфальт.

По словам автомобилистов, после второй весенней волны предательские ямы показались и на Второй Продольной магистрали. На свежие выбоины и летящую из-под колес щебенку пожаловались автомобилисты Кировского и Советского районов.

Первым под натиском большой воды не устоял новый асфальт на улице Советской. Огромные ямы на дорожном «покрывале», которые застелили в конце осени, в администрации Волгограда объяснили временным покрытием. В мэрии уточнили, что весной дорожники вернутся на улицу Советскую и укроют ее под двумя слоями качественного асфальта.