Марокко: Путь паломника

Марокко

Королевство Марокко расположено на северо-западе Африки. Территория страны омывается на севере водами Средиземного моря, на западе — Атлантического океана. На востоке и юго-востоке Марокко граничит с Алжиром, на юге через территорию Западной Сахары, чья государственная принадлежность по-разному трактуется странами мира, — с Мавританией. С учетом этого площадь Марокко 710 850 км2.

25% территории страны занимают горы. Высочайшая вершина — Тубкаль (4165 м). По 12% площади страны занимают леса и пригодные для сельхозработ земли. Остальное — засушливые полупустыни и пустыни.

На средиземноморском побережье Марокко климат мягкий, субтропический, который при движении на юг становится все более континентальным. В Атласских горах климат сильно зависит от высоты над уровнем моря. Процент водной поверхности 0,056. С 1960-х гг. в стране создается обширная сеть водохранилищ.

С населением ≈35 000 000 человек Марокко является четвертым по численности населения арабоязычным государством мира. Около 60% населения составляют арабы, ≈40% — берберы.

Официальные языки — арабский и берберский. Французский не имеет статуса государственного языка, но по факту широко используется.

Ислам — государственная религия Марокко. 98,7% марокканцев — мусульмане-сунниты.

Форма правления — конституционная монархия.

Столица — Рабат (≈1 630 000 человек).

Марокко на 57-м (2016 г.) месте в мире по ВВП.

Часовой пояс МСК-3 Общая протяженность маршрута

около 1400 км Касабланка — Марракеш — пустыня Сахара — Фум Згид — Уарзазат — Марракеш

27 августа 2017 г. с конвейера московского завода Renault сошел 350 000-ый Duster, собранный в нашей стране. Россия для этого вседорожника, который выпускают также в Румынии (под маркой Dacia ), Бразилии, Колумбии и Индии, — крупнейший рынок в мире

Российский хит Если верить статистике, первые 40 Duster, чью сборку освоил столичный завод Renault, зарегистрировали в России в декабре 2011-го. Покупатель мгновенно оценил функционал и убойное для конкурентов соотношение цена/качество новинки. Более чем тысячекратный взрыв продаж за год вознес «ромбоносца» в Топ3 российского сегмента вседорожников/кроссоверов, но лишь затем, чтобы в 2013-м Duster завладел его короной. Достигнутый тогда результат в 83 702 проданных автомобиля имеет все шансы превратиться в вечный классовый рекорд! Обвал российского рынка не сверг вседорожник Renault, в том же 2015-м прошедший серьезный апгрейд, с высшей ступени пьедестала, и эпоха Duster-абсолютизма продолжилась до 2017-го, когда на Франкфуртском автосалоне под маркой Dacia дебютировал сменщик нашего бестселлера. Впрочем, русификация Duster II займет не менее года, а значит, пришедшийся ко двору родоначальник семейства еще заметно нарастит свой российский тираж, который уже перевалил за треть миллиона экземпляров.

Бинго! Шестая попытка оказалась успешной. До этого четырежды с воздуха и один раз с земли я пытался разглядеть северный Геркулесов столб, но он всегда скрывался за пеленой облаков и дождя. И вот наконец с борта Boeing-737 Марокканских королевских авиалиний (RAM) вижу легендарную Скалу во всей красе. Добрый знак. Но до чего узок пролив Гибралтар с высоты 6000 м! Поневоле поверишь древнегреческому историку Диодору Сицилийскому, утверждавшему, будто Геракл сузил уже имевшийся канал, чтобы преградить океанским чудовищам путь в Средиземное море. При всей незначительности ширины водного рубежа между Европой и Африкой глаз подмечает, что почва континента к югу от пролива буквально выжжена солнцем. И в аэропорту «Casablanca-Anfa» нашу команду ждал исключительно теплый прием. «Пройдите, пожалуйста, на паспортный контроль в VIP-сектор», — сотрудники RAM не позволили нам томиться в длинной общей очереди.

В Duster есть то, что почти ушло из современных автомобилей, — честность

Восток, известно, какое дело, но с чего вдруг такие почести? Ларчик открылся просто. На передних дверях экспедиционных Duster с московскими номерами красовались стикеры «60 Years Royal Air Maroc». Оказывается, национальный авиаперевозчик №1, отметивший в июне 2017 г. юбилей, решил подставить нам плечо. Принимая такое решение, Абдельхамид Адду, президент RAM, едва ли рассуждал, как один из ключевых персонажей знаменитого фильма «Касабланка» (1942) капитан полиции Луи Рено : «У меня нет убеждений. Я склоняюсь туда, куда дуют ветра», ведь в марокканской автомобильной табели о рангах Renault давно и прочно занимает первое место. В середине 2017-го доля «ромбоносцев» и их сателлита, марки Dacia, на национальном рынке новых авто превысила 40%! Наш караван оказался в весьма комфортном окружении, тем более что импортируемые в королевство Duster встречались столь же часто, как и Logan, Sandero, Lodgy местного производства. Да, со времени моего предыдущего приезда в Марокко 16 лет назад легковой автопарк страны обновился радикально! И к этим переменам в прямом смысле приложили руки сами марокканцы. Пущенный в феврале 2012 г. завод Renault-Nissan в Танжере, крупнейшее автосборочное предприятие Африки, уже выпустил более миллиона легковушек. Перешедший под контроль Renault в 2005-м завод Somaca в Касабланке за 12 лет добавил еще полмиллиона. С такими объемами производства Марокко вполне отчетливо проявилось на карте индустриального мира. Так, предприятие в Танжере поставляет продукцию более чем в 70 стран (основные направления экспорта — Франция, Турция, Испания), включая Россию, где в декабре 2017 г. стартовали продажи многофункционального «каблучка» Renault Dokker

Дорожная сеть Марокко сегодня и 16 лет назад — тоже небо и земля. Протяженность автострад в стране, измерявшаяся на рубеже веков 400 км, выросла почти в пять раз, и королевство по этому показателю вышло на второе место в Африке после ЮАР. В Марокко модернизировали и десятки тысяч километров провинциальных шоссе. В Атласских горах мы нередко видели, как расширяют проблемные участки, а на окружающих склонах ведут работы по снижению угрозы камнепадов. Это случится позже, а начальный этап экспедиции от Касабланки до Марракеша прошел по платной автостраде А3, связавшей север и юг Марокко. На гладком асфальте трассы единственный спецкомпонент, покрышки BFGoodrich All-Тerrain T/A KO2, с которыми Duster обрел вид заправского бродяги, оказались на удивление малошумными, несмотря на агрессивный рисунок протектора. Устойчивость на скоростной прямой тоже не пострадала. Втопить бы от души! Однако организаторы экспедиции предупредили: «Марокканские »гаишники» — большие доки по части засад». Негласный допустимый лимит превышения скорости всего + 7 км/ч. Минимальный штраф — примерно $15 в пересчете с местных дирхамов. Может, пополним казну королевства в другой раз? Так что включаю круиз-контроль, заодно отмечая, насколько просто им управлять клавишами на руле, и как грамотно выбран шаг (2 км/ч) регулировки скорости: к разрешенному пределу подходишь максимально близко без риска на спуске по инерции пересечь запретную черту. Словом, полный релакс на 126 км/ч и почти пустынной вечером трассе.

Но что это?! В сгустившейся темноте три попутных полосы автострады неспешно пересекла фигура в тюрбане и длиннополом халате и, кажется, не встречая сопротивления, «перетекла» через мощный разделительный барьер. После почти бессонной «укороченной» ночи перед отлетом мерещится призрак странствующего дервиша? Даже если так, то вполне материальные марокканцы тоже живут по принципу «Иншалла» (на все воля Аллаха, араб.), но при этом у них, похоже, глаза и на затылке. Если на обочине дороги вы видите человека, смотрящего в противоположное движению транспорта направление, значит это местный. На узеньких улицах исторической части городов, медины, вообще творится такое, от чего даже нас, вроде бы привычных к безумному столичному трафику, в жару пробрал озноб. И однако марокканцы в этом броуновском движении автомобилей, скутеров, повозок и пешеходов чувствуют себя совершенно спокойно. Да, тут иначе воспринимаешь слова гремевшей в 80-е по Союзу песни «Марракеш» группы «Goombay Dance Band»: «Марракеш, где все проблемы, вся толкотня и борьба пройдут мимо». Под эту бодрящую композицию, записанную на флэшку с множеством аудиофайлов, которые мультимедиа Duster рассортировала на раз, наш экипаж и выбрался из «апельсинового» в лучах утреннего солнца Марракеша. Курс — на хребты Атласа.

В 1967 и 1968 гг. победителями «Rallye du Maroc» становились гонщики на Renault R8 Gordini. Компактный седан с задним расположением 4-цилиндрового 110-сильного двигателя и дисковыми тормозами по кругу был тогда настоящей бомбой!

Африканская Мекка автоспорта

Статус протектората (1912-1956) Франции помог Марокко с ходу приобщиться к истории автоспорта. Первый национальный рекорд, установленный в 1912 г., на счету компании Panhard & Levassor, чья модель преодолела примерно сотню километров от Рабата до Касабланки за 5 часов. Годом позже был создан Автомобильный клуб Марокко, рьяно взявшийся за дело. В июне 1914 г., незадолго до начала Первой мировой, успели провести соревнования «Circuit du Maroc», предшественник позднейших ралли-марафонов. В 1925-м состязания возобновились, а с 1929 г. получили ставшее знаменитым название «Rallye du Maroc». Всего до 1988 г. проведено 25 таких ралли-марафонов.

Ирония судьбы. Самый знаменитый фильм с «марокканским» сюжетом, трижды оскароносная «Casablanca», снималась в павильонах Голливуда. В 1942-м шла Вторая мировая, и Марокко, где в ноябре этого года союзники провели десантную операцию «Torch», было не самым спокойным местом на планете

Модели Renault первенствовали в них трижды (1949/1967/1968), а еще две победы (1973/1974) на счету филиала «ромбоносцев», компании Alpine. «Rallye du Maroc» в 1971 и 1972 гг. получило статус этапа Международного чемпионата марок, а в 1973, 1975 и 1976 гг. — Чемпионата мира по ралли. В 1980-е не объехал стороной Марокко и легендарный «Дакар». В 1982-1998 гг. страна на северо-западе Африки являлась также ареной проведения «Rallye de l’Atlas», а с 2000-го здесь проходит ралли-рейд «Rallye Maroc». «Кольцевая» история Марокко столь же богата. В июне 1924 г. на городской трассе «Anfa» (вершина, бербер.) в Касабланке состоялся первый международный Гран-При. Победителем стал Марсель Легу, показавший на своем Bugatti среднюю скорость 90 км/ч. По 1934 г. провели еще восемь «Grand Prix de Casablanca». В 1954-м кольцевые гонки вернулись в Марокко, но на трассу в Агадире, а в 1957-м на реконструированной городской трассе «Ain-Diab» в Касабланке прошел внезачетный этап чемпионата мира Формулы 1, выигранный Жаном Бера ( Maserati ). Наконец, там же 19 октября 1958-го в присутствии более 100 000 зрителей провели финальную, решающую гонку сезона F1. Стирлинг Мосс (Vanwall) лидировал со старта до финиша и установил рекорд круга, но первым британским чемпионом мира F1 стал Майк Хоторн Ferrari ), пришедший вторым. Кроме того, в 1952/1953 гг. на трассе «Ain-Diab» провели два кольцевых 12-часовых марафона. Наконец, в 2009-м в Марракеше прошел единственный африканский этап Чемпионата мира FIA WTCC.

Американец Фил Хилл еще опережает Майка Хоторна, своего товарища по Scuderia Ferrari. Но финишируют Ferrari 246 под номерами «4» и «6» в обратном порядке, что и позволит Хоторну в битве за чемпионский титул обойти Стирлинга Мосса, победителя Grand Prix de Casablanca’1958

Только почему встречные жестами о чем-то нам сигнализируют? Видят российские номера экспедиционных Duster и хотят поболтать о предстоящем Чемпионате мира по футболу, куда сборная Марокко пробилась, выиграв решающий матч у команды Кот д’Ивуара? Да нет, нас просто призывают выключить «ближний». Здесь не Европа. Здесь Африка, друг! Причем та ее часть, где пока не нашли нефть, а потому транжирить деньги тут не комильфо. И если бензин единственной разновидности «sans plomb» (без примесей свинца, фр.) стоит примерно евро за литр vs доллара за «gasoil», то большинство выбирает дизтопливо. Получается, мы в марокканском тренде, ведь под капотами наших «ромбоносцев» отличные 109-сильные 1,5-литровые dCi! Ну, а покрышки BFGoodrich All-Тerrain T/A KO2 — они и в Африке BFGoodrich All-Тerrain T/A KO2. Довернуть корму под сброс газа в шпильках серпантинов? Легко! Выдержать каменный триал на перевалах Атласских гор? Для гарантии поднимаем давление до 2,2 бар vs предписанных 2,0 и притапливаем даже на грубой скальной терке. Ни одного пробитого колеса в караване — это результат! «Базовая» металлическая защита картера dCi плюс такие же опционные щиты радиатора, топливного бака, топливопроводов и редуктора трансмиссии 4х4 наших Duster тоже добавляли уверенности в горах, в которые в ходе давних разборок Персей превратил Атласа (он же Атлант), показав тому голову убиенной горгоны Медузы, чей взгляд сохранил каменеющий эффект. За что, спрашивается? Стоял Атлас, брат небезызвестного Прометея, на западном крае земной тверди и делал-таки полезное дело — подпирал небесный свод. А теперь он с миллиардами звезд обрушился на нас в «предбаннике» Сахары. Красота!

Утром отряд из восьми Duster выдвигается по направлению к эргу (песчаное море, араб.) Шигага. Уверенно бороздить высоченные дюны — особая наука, и дается она непросто, даже если давление в покрышках стравлено до 0,8 бар. Потерял ориентировку и инерцию движения — утоп. Хорошо еще, проушины для троса не где-то под днищем, а на виду. «Буксир» вытянул — проверь крепления заднего бампера, который при зарывании в песок превращается в экскаваторный ковш. Отбившись от колонны, гнать наугад не резон: где-то рядом спорная приграничная зона с Алжиром, нашпигованная минами… Но мы — команда, да и Duster — аппарат не промах. На подъеме его турбодизель с тягой 240 Нм всего при 1750 об/мин не надо просить о спасительном ускорении дважды. Надо просить вовремя, хорошо представляя, как нашинкованы передачи МКП6. Кстати, пора вернуть в оборот первую ступень, прохлаждавшуюся даже на горных перевалах. При отключенной системе стабилизации этот заменитель «понижайки» в сочетании с зубастыми покрышками творит чудеса! Трансмиссия 4х4 — тоже. За бортом +37º С, но заблокированная межосевая муфта за несколько часов борьбы с Сахарой на нашем Duster ни разу не перегрелась. И кто скажет, что ошибаются те более чем 90% российских покупателей вседорожника Renault, которые выбирают его полноприводную версию? А разве не чудо, что на дюнном спецучастке расход дизтоплива вырос всего до 7,9 л/100 км vs ≈7,0 л/100 км на автостраде? У встретвшихся нам (это не мираж!) «дакаровских» грузовиков команды «КАМАЗ-мастер» на песке расход удваивается, достигая 200 л/100 км, и тут без бака на тонну топлива никуда. У наших Duster 1.5 dCi всего лишь 50-литровый «бачок», но понятно, откуда легенды о его растяжимости.

А затем был марш-бросок к городу Фум Згид через ровное, как ВПП, дно высохшего озера и неожиданно сменившее его изрезанное канавами плато. Где-то в этих краях в 1973 г. вместе с машинами разбились мечты множества пилотов о победе на 16-м «Rallye du Maroc», пятом этапе первого Чемпионата мира по ралли… В отличие от гонщиков мы могли позволить себе остановку, просто чтобы полюбоваться окружающим ландшафтом в фантастическом закатном свете. Только ради него стоило приехать в Эль-Магриб-эль-Акса. Дальний запад — так еще арабы называют Марокко. И кстати, здесь пачками снимают вестерны. Звучит команда «По коням!», в смысле «По машинам!». До выезда на асфальт еще десятки километров зубодробительной стиральной доски грейдера. Скорость под «сотню». Тут очень кстати плотное усилие на «баранке», создаваемое электрогидравлическим бустером, хотя руль Duster все же очень чувствителен к происходящему под колесами. Что есть, то есть. Но когда с рассветом мы из Фум Згида по трассе несемся в Марракеш, автомобиль отлично держит дорогу, ни скрипами, ни дребезжанием не жалуясь на нелегкую судьбу паломника. Хотел бы я посмотреть на конкурентов «ромбоносца» после такого маршрута! В любом случае, перед отлетом, поднимая, наверное, сотый за четыре экспедиционных дня стакан пенного марокканского мятного чая, я не удержусь от тоста за Duster…

Та самая заправка, где завязался сюжет фильма «У холмов есть глаза»

Дублер Голливуда