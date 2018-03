Дженсен Эклс и Джаред Падалеки в тизер-видео кроссовера «Сверхъестественного» и «Скуби-Ду»

Уже совсем скоро, 29 марта, 13 сезон «Сверхъестественного» пополнится очередным эпизодом — долгожданным кроссовером «Сверхов» и «Скуби-Ду», и у нас наконец-то есть первые кадры и даже короткий тизер, позволяющие взглянуть, что же будет представлять собой этот кроссовер на практике. Как рассказал один из шоураннеров сериала Роберт Сингер , эпизод начнется с того, что братьям Винчестерам в качестве благодарности за очередного спасенного достанется бесплатный телевизор — причем Сэм изначально сомневается, а вот Дин от «подарочка», конечно, не отказался бы никогда. Этот-то «подарочек» во всем и виноват — ничего не подозревающих братьев «затягивает» в мир Скуби-Ду.

К счастью, Дин — не только любитель халявных телевизоров, но и знаток «Скуби-Ду», так что он быстро понимает, что они оказались в серии 1970 года под названием «A Night of Fright Is No Delight», и начинает действовать.

Тизер:

Кадры:

попкорнnews