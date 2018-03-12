G-Class 2018 «оделся» в нержавейку с пакетом Stainless Steel

Если вам вдруг показалось, что новый Mercedes-Benz G-Class недостаточно дерзок, специально для вас производитель представил очередной дизайн-пакет Stainless Steel, заставляющий экстерьер внедорожника сиять гранями полированной нержавейки. С помощью этой опции можно выгодно выделиться в потоке, не переступая черту уместности.

Изначально этот набор акцентов предназначался для AMG G63, причем в качестве стандартного оборудования, теперь же Stainless Steel Package доступен за доплату для всех версий знаменитого «Гелендвагена». Из нержавеющей стали выполнены подножки, безель крышки запасного колеса и трехлучевая звезда на нем, защита заднего бампера и защитные молдинги на дверях.

Таким образом, у покупателей G-Class 2018 отныне имеется классический выбор — присоединиться к темной стороне с пакетом Night Package или встать на сторону света со Stainless Steel Package. Что интересно, вне зависимости от примененного дизайн-пакета для экстерьера, покупатели смогут выбрать из двух типов исполнения приборной панели и это базовая опция. Также в базе присутствует 12.3-дюймовый экран мультимедиа-комплекса, за доплату заменяемый системой с двумя дисплеями.

На старте продаж в конце текущего года в салоны дилеров первой попадет версия G500 с 4.0 битурбо V8 под капотом, развивающим 416 лошадиных сил мощности и 610 Нм крутящего момента. В паре с мотором трудится 9-ступенчатая коробка передач, передающая момент на все четыре колеса посредством системы полного привода разработки инженеров AMG с требя блокируемыми дифференциалами.