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Honda Ridgeline с обновками уже доступен в Штатах
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Honda Ridgeline с обновками уже доступен в Штатах 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Обновившийся Ridgeline с 6 марта уже доступен у дилеров Honda в США, а минимальная цена составляет 29 990 долларов за версию 2WD RT.
Honda называет новый Ridgeline идеально подходящим транспортом для спортивных вылазок, пикников и других подобных вещей. Имеют при этом в виду, что одной из его лучших «фишек» является Dual Action Tailgate, обеспечивающая легкий доступ к запираемому, безразличному в погодным шалостям багажнику. Кстати, там есть розетка и аудиосистема.
Салон, хоть это и грузовичок-пикап, всё вполне даже премиально. Порадуемся наличию 8-дюймового сенсорного экрана мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 3-зонному климат-контролю, 8-позиционной регулировке кресла водителя (можно регулировать поясничную поддержку).
В комплектациях RT, Sport и RTL теперь присутствует второй USB-порт, а для RTL и RTL-T положено раздвижное заднее окно и люк. Также доступен широкий ассортимент оригинальных аксессуаров Honda, разработанных специально для Ridgeline.
Под капотом пикапа Honda стоит 3,5-литровый i-VTEC V6, состыкованный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность на выходе составляет 280 лошадиных сил. Показатель крутящего момента равен 355 Нм. Выбирая AWD, получаете технологию Intelligent Variable Torque Management (i-VTM4) от Honda, которая, как предполагается, повышает ещё весомее всепогодность пикапа и управляемость.
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