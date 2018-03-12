NX200: Тариф «оптимальный». Часть вторая

Как мы обещали в «титрах первой серии», сегодня речь пойдет об обновленном интерьере LEXUS NX200. Если в экстерьере и ездовых характеристиках изменений совсем мало, то по части оснащения салона рассказать есть о чем.

Сотрудники бренда LEXUS, отвечающие за интерьер, потрудились на славу. Глобально: NX получил новые материалы, практически по всему объему салона. Кожа, используемая для отделки, стала мягче, более износостойкой и премиальнее на вид.

Пластики (там, где они используются) тактильно вышли на новый уровень. Где необходимо — они мягкие, где необходимо — soft touch.

Единственный момент — дерево. Оно, скорее всего, натуральное, какой-нибудь экзотической породы, но по фактуре и способу обработки больше напоминает ламинированные панели, нежели добротные монолитные куски древесины.

Сиденья, используемые в NX после обновления, по архитектуре почти не отличаются от тех, что устанавливались до рестайлинга. Разве что схема прострочки стала более явной, что, вероятно, обусловлено новой кожей, применяемой в отделке.

Водительское и пассажирские кресла по-прежнему узковаты, устроиться на них людям с широкой спиной будет не так просто, как компактным:) пассажирам.

Рулевое колесо без изменений. Хват удобный, благодаря великолепно подобранной толщине обода. Управлять NX-ом — одно удовольствие. Как обеими руками, так и одной. Смущает лишь алгоритм работы обогрева рулевого колеса, который осуществляется только в зонах «академического» хвата.

Гвоздем интерьера становится мультимедийный центр с великолепным 10-дюймовым монитором, пришедшим на смену меньшему экранчику с не самым удачным интерфейсом. Рестайлинговый LEXUS NX удостоился чести первым получить обновленный интерфейс фирменной мультимедийной системы LEXUS.

Теперь он логичнее и, что немаловажно, красивее, с модными ambient-подсветками пунктов меню и прочими графическими наворотами. Что в целом создает общий органичный ансамбль с футуристическим экстерьером и интерьером автомобиля.

Чуть ниже центрального монитора, аккурат под центральными воздуховодами (к слову, оставшимися все такими же простенькими, без какой-либо яркой идеи в оформлении) по-прежнему располагаются стильные аналоговые часики. Такой элемент гарантированно прибавляет солидности интерьеру, но в данном конкретном случае часы слеповаты в дневное время суток. Они имеют металлизированный светло-серый циферблат и хромированные стрелки. Мельком бросив взгляд, определить точное время почти невозможно. При включенной подсветке в темное время суток проблема улетучивается.

Сразу под часами и небольшими экранами, отображающими установленную температуру воздуха в салоне, следует модернизированный блок управления климатической установкой. И вот за этот орган управления честь и хвала трудившимся над ними специалистам. На смену россыпи невнятных пластиковых кнопок в дорестайлинговой машине пришли визуально понятные и тактильно приятные элементы управления. В состав блока управления входят четыре качающихся вверх-вниз алюминиевых тумблера, прибавлять температуру и менять интенсивность обдува которыми — одно удовольствие. В процессе эксплуатации NX-а поймал себя на том, что, стоя в пробке, просто игрался данными элементами управления.

Остальные функции климата активируются так же алюминиевыми кнопками, расположенными в одну прямую линию.

Далее по центральной консоли все без явных изменений. Отдельное спасибо хочется сказать за сохраненные аналоговые крутилки регулировки звука и переключения аудиотрека, без попыток превратить их в кнопки или, не дай бог, сенсоры.

Небольшое изменение претерпел всеми любимый элемент в интерьере NX, который вызывает жаркие споры среди адептов гендерного деления автомобилей, — мобильное макияжное зеркальце на центральном тоннеле.

Раньше оно было просто отделано кожей, теперь может похвастаться металлизированным элементом, добавляющим привлекательности общему виду центрального тоннеля.

Беспроводное Qi-зарядное устройство для мобильных телефонов, поддерживающих подобный типа зарядки, по-прежнему располагается в недрах центрального подлокотника. Да, удобно, что при резких маневрах ваш смартфон не выскользнет с зарядки. Но использовать устройство, заряжающееся под крышкой подлокотника, не очень удобно. Если звонки и SMS можно обрабатывать через мультимедийную систему, связав телефон и автомобиль по Bluetooth, то со столь популярными нынче мессенджерами автомобиль не дружит. Пришедшие сообщения вы сможете увидеть, лишь вытащив телефон из подлокотника.

В первой части мы упоминали о том, что у нас на тесте побывал NX в не самой богатой комплектации. И, как следствие, нам были недоступны некоторые блага — например, премиальная акустическая система Mark Levinson. Но с удивлением должны заметить, что штатная музыка без опознавательных знаков играет великолепно при любом режиме громкости. Чувствуется, что в оснащении используются элементы премиального производителя, которого, по непонятным причинам, LEXUS постеснялся представить клиентам.

На втором ряду NX-а особых изменений обнаружить не удалось. Пассажирам по-прежнему будет комфортно — как в повседневной жизни, так и в путешествиях. Спинка сидений второго ряда регулируется по наклону, что серьезно увеличивает комфорт в дальних поездках. Единственное, что можно было бы добавить к интерьеру — выдвигающиеся шторки на стеклах задних дверей. Думается, что во многих NX-ах по всему земному шару на галерке часто путешествуют дети, а для детей возможность скрыться от бокового палящего солнца — бесценна.

LEXUS NX после рестайлинга стал стоить в среднем на 100 000 рублей дороже аналогичных комплектаций до фейслифтинга. Нам это кажется справедливой платой за серьезно подросший уровень комфорта и, как следствие, статус автомобиля в целом. По окончании теста нам было искренне жаль прощаться c оптимальным городским кроссовером LEXUS NX200.