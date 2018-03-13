Ещё
В марте KIA Rio X–Line стал дороже на 10000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В марте KIA Rio X–Line стал дороже на 10000 рублей 

Car.ru 13 марта 2018
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» проанализировав авторынок России в марте, выяснили, что корейский автобренд KIA пересмотрел в сторону повышения цены на линейку Rio X-Line в среднем на 10000 рублей.
Теперь в новом прайсе стоимость модификации «Комфорт» значится как 794900 рублей.
А за максимальную комплектацию в модификации «Премиум» теперь нужно платить от 1044900 российских рублей. В целом в зависимости от исполнения обсуждаемая автомодель прибавила в цене на 1-1,3%.
Это уже второе поднятие стоимости на обсуждаемую автомодель за время ее присутствия на российском авторынке. Впервые подорожание было отмечено в конце осени прошлого года. И вот теперь.
Как известно, за два месяца текущего года автомодель KIA Rio X-Line стала выбором российских автолюбителей 3713 раз и составила почти четверть продаж на российском авторынке в модельном ряду KIA.
Видимо корейские маркетологи решили поиграть на популярности автомодели. Это конечно рискованный трюк.
Car.ru: последние новости
В Volkswagen представили гоночный электромобиль В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 Honda Ridgeline с обновками уже доступен в Штатах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение