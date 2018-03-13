В марте KIA Rio X–Line стал дороже на 10000 рублей

Автоаналитики «Автостата» проанализировав авторынок России в марте, выяснили, что корейский автобренд KIA пересмотрел в сторону повышения цены на линейку Rio X-Line в среднем на 10000 рублей.

Теперь в новом прайсе стоимость модификации «Комфорт» значится как 794900 рублей.

А за максимальную комплектацию в модификации «Премиум» теперь нужно платить от 1044900 российских рублей. В целом в зависимости от исполнения обсуждаемая автомодель прибавила в цене на 1-1,3%.

Это уже второе поднятие стоимости на обсуждаемую автомодель за время ее присутствия на российском авторынке. Впервые подорожание было отмечено в конце осени прошлого года. И вот теперь.

Как известно, за два месяца текущего года автомодель KIA Rio X-Line стала выбором российских автолюбителей 3713 раз и составила почти четверть продаж на российском авторынке в модельном ряду KIA.

Видимо корейские маркетологи решили поиграть на популярности автомодели. Это конечно рискованный трюк.