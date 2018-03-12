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«Настоящий Renault» оказался наследником «Дастера»
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«Настоящий Renault» оказался наследником «Дастера» 

Quto.ru 12 марта 2018
Фото: Quto.ru
Раскрыты любопытные подробности о новом кроссовере марки Renault, выпуск которого французы наладят на московском заводе. Ранее российское подразделение Renault уже объявило о подготовке к запуску сборки новинки, при этом производитель намекал, что это будет «настоящий Renault».
По информации «За рулём», «настоящий Renault» всё-таки окажется не совсем настоящим. Новый «паркетник» С-класса российской сборки будет базироваться на платформе от модели Duster. По словам главы отдела планирования Renault-Nissan и бывшего руководителя российского отделения французской компании Бруно Анселена, он всего лишь «будет иметь иной кузов и станет более дорогим». Внешне «паркетник», по всей видимости, приобретёт купеобразную форму, что придётся по вкусу молодым покупателям.
Новинка станет глобальной моделью, но, как и в случае с кроссовером «Каптюр», россиянам от «европейца» достанется только внешность — тележка останется прежней, В0. В основу глобальной модели, в отличие от российской, ляжет шасси от нового Reanult Clio (эта модель будет представлена осенью на Парижском автосалоне). Кроссовер будет продаваться во многих странах, в том числе в Бразилии, Китае и Южной Корее. При этом даже на азиатские рынки будет поставляться «настоящий Renault» — там модель не будет позиционироваться как бюджетная. В перспективе новый кроссовер может поступить и на европейский рынок, где сменит Captur, однако это случится не ранее 2020 года.
Мировая премьера новой модели состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.
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