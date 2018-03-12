Ещё
Таинство Соборования в храме Святых Царственных Страстотерпцев в Коптеве состоится 15 и 25 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таинство Соборования в храме Святых Царственных Страстотерпцев в Коптеве состоится 15 и 25 марта 

Управа района Коптево города Москвы 12 марта 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Трижды за март в храме Святых Царственных Страстотерпцев в Коптеве проводится Таинство Соборования. При этом совершается помазание тела человека специально освященным маслом — елеем; по мнению православных верующих, таким образом призывается Божия благодать, исцеляющая все болезни. Первый раз Таинство прошло в минувшие выходные, 8 марта. Теперь верующих ждут 15 и 25 марта.
— В четверг, 15 марта — в 18.00, 25 марта — в 17.00, — рассказали в храме.
Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.
Напомним, храм Святых Царственных Страстотерпцев находится по адресу 6-й Новоподмосковный переулок, владение 7. (ак)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
ГИБДД ОКРУГА ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение