Таинство Соборования в храме Святых Царственных Страстотерпцев в Коптеве состоится 15 и 25 марта

Трижды за март в храме Святых Царственных Страстотерпцев в Коптеве проводится Таинство Соборования. При этом совершается помазание тела человека специально освященным маслом — елеем; по мнению православных верующих, таким образом призывается Божия благодать, исцеляющая все болезни. Первый раз Таинство прошло в минувшие выходные, 8 марта. Теперь верующих ждут 15 и 25 марта.

— В четверг, 15 марта — в 18.00, 25 марта — в 17.00, — рассказали в храме.

Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.

Напомним, храм Святых Царственных Страстотерпцев находится по адресу 6-й Новоподмосковный переулок, владение 7. (ак)